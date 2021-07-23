Нарушителей нашли служащие Госпогранслужбы на патрулировании. Произошел инцидент в четверг, 22 июля.
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Экипаж заплыв не туда
В Украину незаконно заплыл румынский толкатель с двумя баржами. Он нарушил государственную границу. Как выяснилось, произошло это из-за ошибки экипажа судна.
Он перепутал устья реки и вместо того, чтобы пройти устьем Иванешть, по которому проходит государственная граница, зашел в Килийское устье. Оно является внутренними водами Украины.
Экипаж баржи зашел во внутренние воды Украины / Фото ГПСУ
За нарушение государственной границы на двух членов команды – граждан Румынии – составили протоколы об административных правонарушениях. Речь идет о части 2 статьи 204-1 – незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения границы.
Первый украинский пират
- На этой неделе СБУ ошеломила новостью, что в Украине появился свой первый пират.
- Житель Николаевщины устроился в международную компанию, которая занималась охраной судов от нападений пиратов.
- Вместо того, чтобы гарантировать безопасность, мужчина решил его захватить. Нападение он совершил в июле 2020 года в Индийском океане.
- Угрожая экипажу оружием, мужчина приказал изменить курс и требовал полмиллиона долларов вознаграждения.
- В конце концов разблокировать движение судна он согласился за 6 тысяч долларов.
- Задержать его удалось через год после грабежа судна.