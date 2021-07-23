Румынское судно незаконно нарушило границу Украины

На реке Дунай пограничники обнаружили румынское судно, которое незаконно оказалось в Украине. Оказалось, что экипаж перепутал устья Дуная.

Нарушителей нашли служащие Госпогранслужбы на патрулировании. Произошел инцидент в четверг, 22 июля.

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Экипаж заплыв не туда

В Украину незаконно заплыл румынский толкатель с двумя баржами. Он нарушил государственную границу. Как выяснилось, произошло это из-за ошибки экипажа судна.

Он перепутал устья реки и вместо того, чтобы пройти устьем Иванешть, по которому проходит государственная граница, зашел в Килийское устье. Оно является внутренними водами Украины.



Экипаж баржи зашел во внутренние воды Украины / Фото ГПСУ

За нарушение государственной границы на двух членов команды – граждан Румынии – составили протоколы об административных правонарушениях. Речь идет о части 2 статьи 204-1 – незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения границы.

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