Румыны обвинили Dior в плагиате и подготовили для бренда модный "поединок"

Популярный бренд одежды Dior оказался в эпицентре громкого скандала. Румыны обвиняют знаменитых дизайнеров в плагиате.

Об этом сообщил румынский журнал Beau Monde.

В мире моды часто наблюдается цикличность, ведь платье, которое было трендовым несколько десятков лет назад, занимает полки современных бутиков. Такая закономерность абсолютно прогнозируемая, утверждают эксперты. Дизайнеры, которые создают коллекции нарядов, черпают вдохновение из архивных снимков или национальной одежды, поэтому и происходит своеобразный плагиат.

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Так случилось и в коллекции модной одежды Dior 2017 года, которая привлекла внимание мира яркими вышивками и стильными фасонами. В дорогой одежде жители Румынии увидели плагиат: национальное одеяние их небольшого и колоритного района Бихур имеет такой же крой и орнаменты. Это возмутило людей, ведь ни слова о первоисточнике не было указано.



Сравнение брендовой и национальной одежды



Фотосравнение: наряды бренда Dior и национальная одежда румын

Еще больше расстроило общину то, что одежда от Dior стоит около 30 тысяч евро. За время продажи сотни, а то и тысячи модниц приобрели себе стильные пальто, однако ни цента с продаж бренд не передал Бихуру.

Такая несправедливость вдохновила людей на создание собственной коллекции нарядов: более дешевых по цене, но ничем не хуже по качеству пошива. Модный глянец помог румынам реализовать свою идею. Линейку одежды назвали Bihor Couture.

Смотрите рекламу Bihor Couture, в которой доказано плагиат бренда Dior (видео):

Румыны продают национальное одеяние, которое конкурирует с брендом Dior (видео):