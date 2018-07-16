17:05
16 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
25°C 15°C
  • вторник
    20°C 18°C
  • среда
    25°C 18°C
  • четверг
    23°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сегодня
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода

Румыны обвинили Dior в плагиате и подготовили для бренда модный "поединок"

24 Читати новину українською
Румыны обвинили Dior в плагиате
Румыны обвинили Dior в плагиате / Фото из свободных источников

Популярный бренд одежды Dior оказался в эпицентре громкого скандала. Румыны обвиняют знаменитых дизайнеров в плагиате.

Об этом сообщил румынский журнал Beau Monde.

В мире моды часто наблюдается цикличность, ведь платье, которое было трендовым несколько десятков лет назад, занимает полки современных бутиков. Такая закономерность абсолютно прогнозируемая, утверждают эксперты. Дизайнеры, которые создают коллекции нарядов, черпают вдохновение из архивных снимков или национальной одежды, поэтому и происходит своеобразный плагиат.

Читайте также: Кто вдохновляет Меган Маркл на стильные образы: фотосравнение

Так случилось и в коллекции модной одежды Dior 2017 года, которая привлекла внимание мира яркими вышивками и стильными фасонами. В дорогой одежде жители Румынии увидели плагиат: национальное одеяние их небольшого и колоритного района Бихур имеет такой же крой и орнаменты. Это возмутило людей, ведь ни слова о первоисточнике не было указано.

 


Сравнение брендовой и национальной одежды


Фотосравнение: наряды бренда Dior и национальная одежда румын

Еще больше расстроило общину то, что одежда от Dior стоит около 30 тысяч евро. За время продажи сотни, а то и тысячи модниц приобрели себе стильные пальто, однако ни цента с продаж бренд не передал Бихуру.

Такая несправедливость вдохновила людей на создание собственной коллекции нарядов: более дешевых по цене, но ничем не хуже по качеству пошива. Модный глянец помог румынам реализовать свою идею. Линейку одежды назвали Bihor Couture.

Смотрите рекламу Bihor Couture, в которой доказано плагиат бренда Dior (видео):

 

Румыны продают национальное одеяние, которое конкурирует с брендом Dior (видео):

 

Теги: Стиль и мода LifeStyle Румыния
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Трамп і Путін: чи завершиться ця зустріч інформаційної бульбашкою, чи все-таки результатом?
сегодня, 17:01 Трамп і Путін: чи завершиться ця зустріч інформаційної бульбашкою, чи все-таки результатом?
Володимир Горбач 28
Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
сегодня, 15:00 Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
Блог Соцмережі 363
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
сегодня, 13:00 "Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Денис Бігус 157
Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
сегодня, 12:01 Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
Блог Соцмережі 1616
Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
сегодня, 08:42 Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
Ольга Черненко 1679
Субсидии-2018: изменения в начислении
 4 мая , 13:02
Благовещение 2018 в Украине: дата, традиции и приметы
 5 апреля , 11:10
Журналисты выяснили где и как живет Савченко
 23 марта , 16:05
Оскар 2018: все победители главной премии в области кино
5 марта , 06:56
С чем носить джинсы: 13 стильных и простых идей в фото
 23 мая , 21:02
С чем носят белые джинсы мировые фэшн-блоггеры: стильные идеи в фото
 1 июля , 13:45
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук