В Киеве на Русановских садах уже несколько дней продолжаются протесты местных жителей. Из-за этого возникают стычки с полицейскими.

Причиной столкновений является то, что через Русановские сады должны проложить один из спусков моста на Троещину. Пройти он должен через дорогу, которую организовали сами местные жители, пишет 24 канал.

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Хотя мэр Киева Виталий Кличко настаивает, что ремонт делали силами местного бюджета.

Кроме того, местных жителей возмущает то, что уже сейчас там ездит тяжелая техника. Именно ее и пытались не пустить.

Протесты и столкновения с полицией продолжаются уже не первый день.

Смотрите видео столкновений на Русановских садах с полицией 15 июня

19 июня нескольких протестующих задержала полиция. Местные жители в социальных сетях пишут о том, что есть и травмированые, которые госпитализированы.