Руслан Малиновский продлил контракт с бельгийским клубом

"Генк" согласовал условия нового контракта с Русланом Малиновским. Контракт рассчитан до лета 2022 года.

Бельгийцы продлили украинского хавбека на волне интереса к нему со стороны больших клубов, сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

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По слухам, "Сельта" этим летом предлагала за Руслана 7 млн евро, но получила отказ. При этом сам футболист не отрицает, что хотел бы попробовать силы в другом клубе, но сначала намерен "добиться чего-то за "Генк".

Руслан перешел в "Генк" в январе 2016 года. Сначала он выступал в команде на правах аренды из "Шахтера", но летом 2017-го бельгийцы выкупили его контракт у "горняков". В текущем сезоне он забил 5 голов в 5 матчах в чемпионате и Лиге Европы.

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