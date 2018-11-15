Руслан Ротань посетил сборную Украины накануне матча Лиги наций: видео
Сборная Украины по футболу, которая собралась в Киеве перед матчами против сборных Словакии и Турции, провела открытую тренировку на "Олимпийском" в условиях холода и снега.
Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
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Экс-игрок "Днепра" и "Динамо" Руслан Ротань посетил тренировку национальной команды и пообщался с тренером Андреем Шевченко и футболистами. Сам Ротань только недавно завершил карьеру и сейчас работает ассистентом наставника в "Олимпик".
Отметим, что в четверг, 15 ноября, сборная Украины вылетит в Словакию, после чего проведет там тренировку перед матчем Лиги наций с местной командой.
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Источник: 24 Канал
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