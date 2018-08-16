Руслан Сеничкин стал последним участником "Танцы со звездами": видео
Телеведущий канала 1+1 Руслан Сеничкин стал 14-ым и последним участником шоу "Танцы со звездами".
Как ранее сообщалось, ведущая Валентина Хамайко отказалась от участия в проекте и никому не передала эстафету. Но 16 августа стало известно, что место последнего звездного участника занял Руслан Сеничкин.
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Ему передали эстафету в прямом эфире в рамках танцевального челленджа и Руслан принял вызов.
Также зрителям назвали имена танцоров, которые станут партнерами звезд. Так, в "Танцах со звездами" примут участие: Игорь Кузьменко, Евгений Кот, Илона Гвоздева, Дмитрий Чаплин, Яна Заяц, Макс Леонов, Катя Белявская, Александр Прохоров, Юля Сахневич, Мария Шмелева, Максим Ежов и Яна Цыбульская.
Танцоры, которые станут партнерами звезд
Напомним, 2 сезон проекта "Танцы со звездами" выйдет на телеканале 1+1 уже 26 августа.