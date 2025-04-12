Российского военного задержали за жестокое двойное убийство на Белгородщине

Военнослужащего российской 810 бригады морской пехоты Руслана Сафина задержали по подозрению в жестоком двойном убийстве в городе Старый Оскол Белгородской области. Жертвами стали местная работница гостиницы и ее сожитель.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о жестоком убийстве на Белгородщине

10 апреля белгородские паблики сообщили о двойном убийстве в квартире на улице Свердлова, 26 в Старом Осколе, однако подробностей инцидента не предоставляли.

Впоследствии стало известно, что в пятой квартире по этому адресу были обнаружены тела 35-летнего Владимира Захария и его 44-летней сожительницы Надежды Логачевой. Оба погибли от многочисленных ножевых ранений. Надежда работала в гостинице, а Владимир занимался изготовлением мебели.

По подозрению в убийстве задержали 37-летнего Руслана Сафина – военнослужащего 810 бригады морской пехоты из Севастополя.

Руслан Сафин / Фото росСМИ

Мотивы преступления пока неизвестны. Против задержанного уже открыто уголовное производство.

К слову, 7 апреля в Чечне 17-летний парень напал на кадыровцев, и зарезал одного из силовиков. Юноша был убит, а его тело оставили на показ посреди родного села.