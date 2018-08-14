Руслана анонсировала бесплатный концерт на Черниговщине: известна дата и участники фестиваля

Украинская певица Руслана Лыжичко как никто другой готовится ко Дню Независимости, ведь звезда запланировала провести благотворительный вечер. На мероприятие артистка пригласила популярных вокалистов.

Певица Руслана удивила и одновременно порадовала своих поклонников новостью: звезда организовала бесплатный концерт ко Дню Независимости Украины. Известно, что мероприятие состоится накануне праздника, 23 августа, в городе Батурин на Черниговщине.

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Необычную локацию для концерта артистка выбрала символично. Именно Батурин считают столицей Гетманщины, о чем упоминали десятки литераторов в своих произведениях о казацких временах. Это неудивительно, ведь город поддержал идею украинской государственности в XVII – XVIII веке. Поэтому выступление Русланы пройдет в невероятной атмосфере во дворе дворца гетмана Разумовского.

День Независимости – это тот праздник, который все украинцы празднуют сердцем. У нас есть свой маленький слоган: "Украина – там, где мы". В этом году мне захотелось на День Независимости быть именно здесь! Просто почувствовать себя украинкой, на своей земле, среди близких по песне, близких по духу,

– отметила Руслана.

Известно, что до концерта присоединятся известные украинские звезды. Послушать выступление любимых артистов смогут все желающие, поскольку вход на мероприятие будет свободным. Руслана уже анонсировала, кто из вокалистов выйдет на сцену в Батурине. Также меломанов ждет сюрприз от артистки – она ​​представит свои новые песни.

"Собрались группы, певцы и музыканты, которые несут своей музыкой настоящую украинскую экзотику – Александр Положинский и группа "Тартак", группа "KOZAK SYSTEM" вместе с Katya Chilly, Тоня Матвиенко, виртуоз-скрипач Василий Попадюк, виртуоз-свирельщик Олесь Журавчак, балет "Жизнь" и ваша Руслана с премьерой новых песен!" – анонсировала Руслана Лыжичко.

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