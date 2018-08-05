Руслана Лыжичко похвасталась спортивной фигурой в бикини: фото
45-летняя известная украинская певица Руслана Лыжичко похвасталась отличной физической формой.
Руслана опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.
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Украинская певица снялась в летний фотосессии возле бассейна.
Певица позирует в купальнике синих тонов, а также в солнцезащитных очках и шляпе.
"Не пропустите лето! Оно прекрасно", – прокомментировала фотографию Руслана.
Руслана / Все фото – Instagram
Источник: 24 Канал
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