Руслана Лыжичко похвасталась спортивной фигурой в бикини: фото

45-летняя известная украинская певица Руслана Лыжичко похвасталась отличной физической формой.

Руслана опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.

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Украинская певица снялась в летний фотосессии возле бассейна.

Певица позирует в купальнике синих тонов, а также в солнцезащитных очках и шляпе.

"Не пропустите лето! Оно прекрасно", – прокомментировала фотографию Руслана.



Руслана / Все фото – Instagram