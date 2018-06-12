Руслана очаровала образом в вышиванке: фото
Известная украинская певица Руслана Лыжичко умилила поклонников образом в изысканной вышиванке.
На странице в соцсети Руслана опубликовала снимки в вышиванке от украинского дизайнера Оксаны Полонец.
"Люблю вышиванки!" – подписала кадры Руслана.
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Поклонники, которые привыкли видеть артистку на сцене в кожаных штанах и топах, были очарованы ее новым образом.
Источник: 24 Канал
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