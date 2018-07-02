Руслана показала очаровательные фото с домашним любимцем

Известная украинская певица Руслана Лыжичко очаровала поклонников снимками о том, как началось ее утро.

Певица опубликовала фото вместе со своей собакой по кличке Чудо на своей странице в Facebook.

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"Доброе утро всем от нас с Чудом! Будьте безгранично счастливы, что невозможно без наших самых маленьких друзей. Берегите их!" – прокомментировала фото артистка.

К слову, Руслана взяла себе карпатского дога Чудо еще маленьким щенком в Буковеле. У певицы также есть другие домашние любимцы: три собаки и кот.



Руслана Лыжичко