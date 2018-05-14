17:52
14 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
16°C 9°C
  • вторник
    22°C 9°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    22°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Руслана призналась, понравилась ли ей песня победителя Евровидения 2018 Натти Барзилай

204 Читати новину українською
Евровидение 2018: Руслана прокомментировала выступление Нетти Барзилай
Евровидение 2018: Руслана прокомментировала выступление Нетти Барзилай / Фото из свободных источников

12 мая состоялось главное песенное событие – финал Евровидения 2018. Украинская певица Руслана, которая была первой украинкой-победителем конкурса, прокомментировала выступление триумфатора Нетти Барзилай.

Отметим, что Евровидение 2018 состоялось в португальском Лиссабоне. По результатам голосования, победителем шоу стала Нетта Барзилай из Израиля. Певица исполнила песню "Toy", которая покорила Европу нетипичным звучанием и зажигательной мелодией. Кроме этого, композиция была создана на фоне секс-скандалов, которые потрясли весь мир.

Читайте также: Песня победителя Евровидения 2018 Нетти Барзилай "TOY": текст и перевод

Успех певицы на Евровидении 2018 прокомментировала победитель конкурса в 2004 году Руслана. Артистка рассказала, что песня Нетти Барзилай ей понравилась. Яркое выступление и оригинальное исполнение, по мнению Русланы, стало ключом к победе израильтянки, передает ТСН.

"Она подчеркнула, что на Евровидении побеждает только оригинальность. Мир потому и собирается вокруг экранов песенного конкурса Евровидение, чтобы увидеть, что нового ты можешь нам дать, что оригинального. Она действительно была неповторимая, эпатажная", – отметила Руслана.

Евровидение 2018 победитель: Израиль  Netta Barzilai  "TOY" (смотрите видео выступления):

 

В 2018 Украину на Евровидении представлял талантливый вокалист MELOVIN. По словам Русланы, певец мастерски выступил на главной сцене Лиссабона. Артистка была в восторге от шоу, которое представил украинец на Евровидении 2018.

MELOVIN выступил прекрасно. Я считаю, что это очень стильный проект. Рояль в воздухе был на самом деле хорошей изюминкой, он запомнился. Девушки все там теряли сознание,
– добавила Руслана.

По результатам голосования MELOVIN занял 17 место. Конкурсное жюри не оценило выступление певца, однако европейские зрители дали ему 119 баллов и внесли в 10 лучших выступлений на Евровидении 2018. Руслана, как и тысячи сторонников звезды, считает, что MELOVIN заслуживал лучшее место в рейтинге.

Читайте также: Евровидение 2018: реакция сети на выступление MELOVIN'a

"Украина вызвала симпатии, место незаслуженное. Я считаю, он заслуживал быть в десятке однозначно", – заявила Руслана.

Евровидение 2018 финал: MELOVIN – Under The Ladder (смотрите видео выступления):

 

Руслана уже анонсировала, что когда-то еще раз выйдет на сцену Евровидения в статусе конкурсанта. Звезда хочет доказать самой себе, что "тот драйв, который культивирует из Украины, с годами еще больше".

 

 

Теги: Нетта Барзилай LifeStyle Евровидение 2018 Евровидение Музыка Руслана MELOVIN
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Канів як
сегодня, 17:01 Канів як "український Давос": як зробити з українського села туристичну мекку
Наталія Заболотна 211
Провокация в стиле Трампа: западные СМИ об открытии посольства США в Иерусалиме
сегодня, 16:02 Провокация в стиле Трампа: западные СМИ об открытии посольства США в Иерусалиме
117
Homo Deus: за лаштунками майбутнього
сегодня, 15:00 Homo Deus: за лаштунками майбутнього
Книги для гурманів 322
День рождения Вакарчука: 11 малоизвестных песен, которые вас удивят
сегодня, 13:39 День рождения Вакарчука: 11 малоизвестных песен, которые вас удивят
Наталя Сколоздра 1213
Украинские чемпионы: какие команды выиграли свои чемпионаты и кубки в Украине
сегодня, 13:00 Украинские чемпионы: какие команды выиграли свои чемпионаты и кубки в Украине
100
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук