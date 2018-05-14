Руслана призналась, понравилась ли ей песня победителя Евровидения 2018 Натти Барзилай

12 мая состоялось главное песенное событие – финал Евровидения 2018. Украинская певица Руслана, которая была первой украинкой-победителем конкурса, прокомментировала выступление триумфатора Нетти Барзилай.

Отметим, что Евровидение 2018 состоялось в португальском Лиссабоне. По результатам голосования, победителем шоу стала Нетта Барзилай из Израиля. Певица исполнила песню "Toy", которая покорила Европу нетипичным звучанием и зажигательной мелодией. Кроме этого, композиция была создана на фоне секс-скандалов, которые потрясли весь мир.

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Успех певицы на Евровидении 2018 прокомментировала победитель конкурса в 2004 году Руслана. Артистка рассказала, что песня Нетти Барзилай ей понравилась. Яркое выступление и оригинальное исполнение, по мнению Русланы, стало ключом к победе израильтянки, передает ТСН.



"Она подчеркнула, что на Евровидении побеждает только оригинальность. Мир потому и собирается вокруг экранов песенного конкурса Евровидение, чтобы увидеть, что нового ты можешь нам дать, что оригинального. Она действительно была неповторимая, эпатажная", – отметила Руслана.

Евровидение 2018 победитель: Израиль – Netta Barzilai – "TOY" (смотрите видео выступления):

В 2018 Украину на Евровидении представлял талантливый вокалист MELOVIN. По словам Русланы, певец мастерски выступил на главной сцене Лиссабона. Артистка была в восторге от шоу, которое представил украинец на Евровидении 2018.

MELOVIN выступил прекрасно. Я считаю, что это очень стильный проект. Рояль в воздухе был на самом деле хорошей изюминкой, он запомнился. Девушки все там теряли сознание,

– добавила Руслана.

По результатам голосования MELOVIN занял 17 место. Конкурсное жюри не оценило выступление певца, однако европейские зрители дали ему 119 баллов и внесли в 10 лучших выступлений на Евровидении 2018. Руслана, как и тысячи сторонников звезды, считает, что MELOVIN заслуживал лучшее место в рейтинге.

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"Украина вызвала симпатии, место незаслуженное. Я считаю, он заслуживал быть в десятке однозначно", – заявила Руслана.

Евровидение 2018 финал: MELOVIN – Under The Ladder (смотрите видео выступления):

Руслана уже анонсировала, что когда-то еще раз выйдет на сцену Евровидения в статусе конкурсанта. Звезда хочет доказать самой себе, что "тот драйв, который культивирует из Украины, с годами еще больше".