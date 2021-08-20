"Русский мир", Иловайский котел, украинцы в плену оккупантов: 2014 год оставил кровавый след

На Майдане Независимости во время Революции Достоинства пролилась кровь. Но еще больше жизней унесла полноценная война, которая началась после вторжения россиян в Крым в 2014 году. Украинцы начали борьбу за независимость на юге и востоке нашего государства.

Захват Крыма

В ночь на 27 февраля в Крыму появились "зеленые человечки". Они взяли под контроль административные здания, блокировали воинские части украинских солдат. И подняли российские флаги. Владимир Путин заявил, что это якобы были местные силы самообороны. Признался в спецоперации по захвату украинского полуострова он лишь через месяц.

Чиатйте первую часть Расстрел Майдана, оккупация Крыма и война на Донбассе: 2014 год стал переломным в жизни Украины

Часть украинских военных в Крыму перешла на сторону оккупанта. Преимущественно из-за обещаний более высоких зарплат в российской армии. И хотя украинская власть вела себя в этой патовой ситуации преимущественно пассивно, остались те, кто не изменил присяге и сопротивлялся.

Даже без поддержки Вооруженных сил Украины полковник Юлий Мамчур и его армейцы месяц не сдавали воинскую часть в Бельбеке.

Из Новофедоровки эвакуировали несколько вертолетов и самолетов. Чтобы украинскую технику не засек оккупант, пилоты летели на предельно малой высоте. Символом непокорности стал корабль "Черкассы". Несмотря на то, что россияне заблокировали украинский тральщик в озере Донузлав, потопив другие корабли, Экипаж пошел на прорыв. Пророссийски настроенных военных высадили с корабля.

Полный выпуск программы "Украина 30" о 2014 годе: смотрите видео

"Черкассы" постоянно маневрировали и отбивались от врага. Моторист корабля вспомнил, что к ним часто подходили суда с "зелеными человечками", которые хотели зайти на борт, даже предлагали деньги украинцам. Впрочем, наши моряки давали достойный отпор.

Экипаж "Черкасс" стал последним, кто сопротивлялся российским военным в Крыму.

Сопротивление прекратили через месяц после оккупации, 25 марта. Когда руль корабля вышел из строя, с помощью вертолетов российские оккупанты смогли высадиться на тральщик. Команда судна не предала Родину. Они вернулись в Украину. Впоследствии подвиг моряков экранизировали. В 2019 году на экраны вышел фильм "Черкассы".

Трейлер к фильму "Черкассы": смотрите видео

Взяв полуостров под контроль, далее Россия разыграла настоящий фарс. "Референдум" под прицелом автоматов должен был якобы доказать демократичность решения о независимости Крыма, а затем – и перехода в руки оккупанта.

Формально аннексированным полуостров стал 18 марта. Когда Путин с местными предателями в Москве подписали "Договор о принятии Крыма в состав России". Весь цивилизованный мир до сих пор не признает эту территорию Россией. За аннексию Запад на северного соседа наложил санкции.

Сепаратисты на Востоке и Юге Украины

Но Крым – не единственная боль Украины в 2014 году. Сепаратисты и российские наемники терроризировали Восток и Юг. На Донбассе сторонники "русского мира" и их кураторы массово захватывали города. Украинская власть должна была вытаскивать оружие, чтобы вернуть контроль.

Сценарий у оккупантов простой: сначала захватить админздания, а дальше, под видом обсуждений будущего, провозгласить новое государственное образование. В начале марта сепаратисты оккупировали админздания в:

Харькове;

Луганске;

Донецке.

Одесса

Похожая история могла повториться в Одессе. Но там футбольные фанаты и украинские патриоты утихомирили сепаратистов. Во время столкновений антимайдановцы использовали оружие. Они убили активистов. Всего во время уличных боев погибли шесть человек.

С помощью пожарной машины антимайдановцев оттеснили. А после футбольного матча ультрас "Черноморца" и "Металлиста", которые присоединились к патриотам, разогнали сепаратистов. Те скрылись в Доме профсоюзов. Сперва горели их палатки, потом вспыхнуло здание.



Дом профсоюзов в Одессе после пожара / Фото из Википедии

Евромайдановцы для спасения противников носили строительные леса. Спасатели не успели вовремя прибыть, поэтому умерли 40 человек. Всего в результате бойни погибло 48 человек. После этого пророссийские силы больше не пытались захватить власть в городе.

Харьков, Николаев и Запорожье

Похожая история произошла и в Харькове. Ультрас "Днепра" и "Металлиста" сначала взяли реванш у сепаратистов, разогнав их колонны. А впоследствии благодаря штурму здания облгосадминистрации сделали невозможным создание "ХНР".

Также сепаратистам не удалось захватить Николаев и Запорожье. Там пророссийским силам давали отпор.

Ожесточенные бои на Донбассе

Впрочем, Луганск и Донецк захватили сепаратистские главари. Они создали квазигосударства. На сегодня это террористические "ДНР" и "ЛНР". Их не признает западный мир. Путин также любит отстраняться от этих группировок. Эти недоразумения он не видит в составе России.

Интересно Кровавый 2013 год независимости: самые резонансные события, которые всколыхнули Украину и мир

12 апреля полковник ФСБ Игорь Гиркин и группа наемников захватили Славянск. Сепаратисты взяли под контроль еще и Краматорск в Донецкой области. Стало понятно, дело придется иметь не только с так называемыми силами самообороны. В городах начала появляться бронетехника.

Первым погибшим во время АТО стал Геннадий Биличенко. 13 апреля он осуществлял разведку в Славянске. На подъезде в город группу обстреляли террористы.

Антитеррористическую операцию не проводили молниеносно. Сепаратисты и российские военные перед собой ставили сотни тысяч гражданских. Украинская армия, несмотря на потери, отбивала города один за другим. Освободили Мариуполь, Славянск, Краматорск.

Победа и в самом деле была близкой, но вмешалась Россия. На Донбассе находили:

артиллерийские системы "Град";

танки Т-64;

огнеметы "Шмель";

переносные ракетно-зенитные комплексы "Игла".

В ночь на 11 июля украинских военных разбомбили под Зеленопольем. После того, как армейцы стали лагерем посреди поля, по ним ударила артиллерия.

38 человек погибли, около сотни получили ранения. Потери понесла и дефицитная в то время бронетехника и авто. Огнем уничтожили и 3 гаубицы Д-30. Удар по украинским военным нанесли с территории России. Президент Петр Порошенко пообещал отомстить.

Иловайский котел

Дальше история развивалась еще критичнее. Главная трагедия 2014 года для украинской армии – Иловайск. Украинские воины, часть из которых были добровольцами, несколько раз шли на штурм. Но дальше, уже практически открыто, начала действовать русская армия.

Ежедневно воины надеялись на подкрепление, но положение дел лишь ухудшалось. С Днем Независимости в Иловайске поздравляла российская армия. Военная прокуратура насчитала переброшенных в Украину:

3 500 российских военных;

60 танков;

около 300 единиц другой бронетехники.

Часть заблудившихся десантников удалось взять в плен. 29 августа стороны договорились о выходе украинских воинов из окружения. Только "зеленый коридор" стал коридором смерти. Колонны украинских солдат обстреливали из артиллерии и бронетехники.

Иловайск стал братской могилой. По официальным данным, погибло 366 бойцов, более 400 получили ранения. Еще 18 пропали без вести. Тогда в плен попали около 200 солдат. Столько же направлялись и в Россию.

Кровавые события под Иловайском: смотрите видео 24 канала

Впоследствии военная прокуратура расследовала причины трагедии в Иловайске. Украинское руководство Вооруженных сил к ответственности не привлекли.

Минские соглашения с Россией

Несмотря на очевидные доказательства, Владимир Путин пел мантру про "их там нет", в это не верили ни в Украине, ни за рубежом. Деэскалация – это не то слово, которое было в планах российского президента.

Впрочем, Россия все же села за стол переговоров с Украиной и Евросоюзом. Миротворцем хотел выглядеть изолированный от Европы Лукашенко. В Минске Порошенко поздоровался с Путиным, но атмосфера была крайне напряженной.

Встреча оказалась не слишком результативной. Стороны договорились о том, что нужно освободить заложников. Россия выиграла время, чтобы довести до конца начатое в Иловайске. А уже в сентябре подписали первые Минские соглашения Леонид Кучма, экс-посол России в Украине Михаил Зурабов, спецпредставительница председателя ОБСЕ Хайди Тальявини. Этот документ должен был бы прекратить огонь на Донбассе.

Всего в Минских соглашениях 12 пунктов. Освобождение заложников, мониторинг горячей точки европейскими организациями по безопасности, а главное – за пределы Украины должны вывести наемников и участников бандформирований. Под соглашением – подписи главных террористов квазиобразований "ЛНР" и "ДНР". Впоследствии стороны еще и договорились об отводе вооружения.

В результате первых минских договоренностей градус противостояний несколько снизился. Но террористы не соблюдали соглашение. К концу 2014 года – более 3,5 тысячи обстрелов. Погибло около 1000 человек.

Авиакатастрофы на Донбассе

Ранее Украина никогда не видела столько авиакатастроф. Самолеты начали падать еще во время спецоперации по освобождению Славянска. Разбивались и самолеты, и вертолеты. Самая масштабная трагедия произошла 29 мая, тогда террористы подбили вертолет Ми-8.

Погибли 12 украинских военных. Среди них Сергей Кульчицкий – первый генерал украинской армии, который умер во время АТО, Сергей Кульчицкий.



Сергей Кульчицкий / Фото из Википедии

Самая массовая одновременная гибель украинских военных произошла в Луганске. Там из российской "Иглы" сбили Ил-76. Все, кто был на борту, погибли. А это – 49 десантников и членов экипажа.

За эту трагедию приговорили к 7 годам генерала Виктора Назарова. Его обвинили в том, что он дал приказ на рейс, зная, что террористы постоянно обстреливают самолеты из ПЗРК. Впоследствии военного оправдали.

Советуем прочитать Обновленный парламент и резонансные убийства: чем запомнился 2012 год, кроме Евро в Украине

Всего в 2014 году украинскую авиацию подбивали около 20 раз. Но ни на одну из этих трагедий так сильно не отреагировало мировое сообщество, как на аварию 17 июля.

Сбивание Boeing 777 возле Донецка

Пророссийские террористы ударили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" по пассажирскому Boeing 777. Рейс следовал из Амстердама в город Куала-Лумпур в Малайзии. Самолет разбился возле Донецка. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Преимущественно это были граждане Нидерландов.

На месте трагедии террористы сразу начали собирать вещи. А российская пропаганда начала придумывать версии трагедии. К тому же в Кремле цинично чествовали жертв минутой молчания. И во всем обвиняли Украину.

"Государство, над которым это произошло, является ответственным", – заявил Путин.



Главное о сбитии Boeing 777 / инфографика 24 канала

Но суд в Гааге в этот спектакль не поверил. Спустя 7 лет после трагедии дело начали рассматривать по существу. Главные подозреваемые – 3 гражданина России, в том числе и Гиркин, которые причастны к транспортировке "Бука" на подконтрольные террористам территории. А также – боевик террористической "ДНР". Трагедия возле Донецка входит в десятку крупнейших авиакатастроф в истории.

Украинцы в плену оккупантов

Надежда Савченко

За решетку во время войны на Востоке Украины попадали часто и безо всяких для этого причин. В 2014 году Надежда Савченко попала в плен террористам. Именно она стала одной из самых известных пленниц Кремля. Сначала военную удерживали сепаратисты.

Затем украинку вывезли в Россию. Ее обвинили в причастности к убийству российских журналистов на Донбассе.



Надежда Савченко / Фото из фейсбука военнослужащей

Однако данные с мобильных доказывают – Савченко поймали еще до смерти россиян. Еще смешнее второе обвинение – незаконное пересечение российской границы. Мол, она сама случайно оказалась на территории России. Пленница показывала несокрушимость перед Кремлем. Раздражала россиян футболками с трезубцем и пела гимн Украины во время заседаний.

За решеткой Савченко голодала и не подавала апелляцию. Доказывая, что нет в России правосудия. И это несмотря на 22 года заключения, которые ей светили. Имидж пленницы Кремля начал кардинально меняться после ее возвращения из неволи.

Олег Сенцов

И если Савченко взяли в плен на Донбассе, то Олега Сенцова – в Крыму. Кинорежиссера, поддерживавшего Евромайдан, обвинили в терроризме. Он якобы готовил подрыв памятника Ленину в Симферополе и жег офис "единороссам". Все это расследование Сенцов назвал фарсом.

Это не расследование, а некий спиритический сеанс в палате для душевно больных,

– говорил он.

Потом накинули режиссеру незаконное владение оружием, лишив его украинского гражданства. И дали 20 лет тюрьмы. Освободить Олега Сенцова требовали не только в Украине и России.

Против этого фарса выступил писатель Стивен Кинг, актер Джонни Депп и оскароносная актриса Мэрил Стрип. В российской тюрьме режиссер отсидел 5 лет. Впоследствии символически сжег тюремную робу. И подарил Зеленскому банку, которую из-за желто-голубых цветов постоянно хотели уничтожить в тюрьме.



Олег Сенцов в 2019 году вернулся в Украину / Фото пресс-службы ОП

Подвиги киборгов

Даже все трагедии не подкосили боевой дух армии. Ведь в 2014 году были и победы. Украина получила своих супергероев. Киборги – это слово стало символом мужества и несокрушимости. Так назвали украинских военных, которые защищали Донецкий аэропорт.

В первом же бою украинские военные не понесли потерь. За 2 дня террористов выбили из аэропорта. Положив в том числе и спецназовцев из Чечни. Подвиги "киборгов" экранизировали в 2017 году в одноименном фильме.