Правоохранители прибыли и начали допрашивать 32-летнего мужчину. Он признался, что начал стрелять в воздух.

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Нашли пистолет и гильзы

По словам злоумышленника, он сделал 8 выстрелов. Это подтвердило количество гильз, которые нашли на земле рядом.

Также правоохранители обыскали автомобиль Infiniti мужчины и обнаружили там пистолет Макарова. Почему россиянин решил пострелять – неизвестно.



Гильзы, которые нашли правоохранители / Фото УСИ

Другая "интересная" стрельба

В Киеве 31 июля мужчина устроил стрельбу из окна дома. В процессе этого он говорил, что стреляет "по хохлам" и делает это "за Россию-матушку".



Впоследствии сообщили, что мужчину задержали правоохранители. Злоумышленник начал оправдываться и утверждать, что это была шутка.