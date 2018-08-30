"Русский мир" в няшной музыкальной упаковке: чем и зачем нас кормят медиа

Существует такая легенда, что политика и культура – это два независимых организмы, существующие на разных полюсах. А еще существует вымышленный формат – "внепалитики" называется. Эту фразу любят беспринципные люди, которых вообще ничего не волнует, кроме обустройства своего комфортного существования. А еще есть социум, который, как губка, впитывает все, что публикуется СМИ в красивой упаковке.

Последние тоже часто считают, что политика и культура существуют на разных полюсах. Поэтому часто вбрасывают в социум так называемую светскую хронику о персонажах, которые откровенно пренебрегли украинским законодательством.

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Новости о российской "культуре" и светские хроники об украинских звездах, которые выехали в Россию во время войны и позиционируют себя "внепалитики" – это бомба замедленного действия. И ее миссия – еще прочнее закрепить в сознании людей миф об общем культурном пространстве с соседней страной. Вот только запускают эту бомбу СМИ бессознательно.

Почему решила писать о медиа и украинской музыке? Потому что люблю об этом читать. Но все чаще понимаю, что качественные НОРМАЛЬНЫЕ новости без российского шлака этого направления можно найти только на нескольких ресурсах. К сожалению. Среди бесконечной кучи разделов "культура" и бесконечных заметок о белье устаревших "звезд" из прошлого только единицы пишут о том, что актуально сейчас и в нашей стране.



Политика и культура не всегда существуют на разных полюсах

Поэтому постараюсь в этом материале ответить на вопросы, которые, в первую очередь, волнуют меня как слушателя. И уже потом – как журналиста, который рассказывает о культуре.

Чтобы не возникло никаких вопросов и обвинений в предвзятости, в этом материале вы не встретите ни одного имени артиста и названия медиа. Потому что на самом деле грешат на этом поле все – умышленно или ненароком. Да и не умеют у нас ни те, ни другие воспринимать критику.

Почему ленты новостей пестрят российскими артистами?

Потому что в них заинтересованы медиа. А почему заинтересованы? Потому что такие новости хорошо читаются. Много просмотров – хорошие рейтинги. А хорошие рейтинги – больший заработок. Это что-то вроде котиков и собачек, которые в Facebook набирают миллионы просмотров. Своеобразный вирусный контент. Имена, которые зависли в заголовках на десятилетия, аудитория читает по инерции. Просто так привыкли. А новому имени надо хорошо постараться, чтобы завоевать внимание. В значительной степени обязанность медиа – рассказать об этих новых именах. Почему этого не делают? Есть предположение: из-за маленьких просмотров таких новостей. А терять рейтинги, конечно же, никому не хочется. Поэтому дальше в ленты со скоростью звука летят новости о тех, кто на "звездном Олимпе" закрепился еще 10 лет назад. Замкнутый круг...

Какой выход из ситуации? Медиа должны делать материалы о перспективных украинских артистах несмотря на количество просмотров. Со временем посеянное зерно в развитие нашей сцены прорастет, однозначно. Это своеобразная инвестиция в будущее. Есть прекрасные примеры, когда украинские артисты, которые еще в 2013 году играли "квартирники" на 30 человек и концерты в маленьких клубах – сегодня, в значительной степени и благодаря поддержке медиа, нарастили аудиторию и не вылезают из концертных туров.



Украинские СМИ играют на руку РФ

А тем временем, украинские медиа играют на руку России, потому что популяризируют в Украине или российских артистов, или российских с украинским паспортом, что по сути одно и то же.

А самое ужасное, что в общей куче этого информационного мусора в зону внимания попадают артисты, которые вообще висят на сайте "чистилища" – как не за концерт в оккупированном Крыму, так за выступление перед боевиками в Донецке. Такие "выбросы" можно списать на неосведомленность. Но ведь все знают – незнание от ответственности не освобождает.

Почему украинские артисты едут в Россию?

Все просто: там развит рынок и в разы большая аудитория. А как следствие – большие деньги. Еще до 2014 года у многих наших артистов была одна цель – попасть на голубые экраны росТВ. Это было едва ли не главное доказательство значимости персоны на шоу-бизнесовой арене. Нам эти критерии успешности остались в наследство с советских времен, так как тогда центром всего шоу-бизнеса была Москва. Времена изменились, Украина уже 27 лет как независимая, но культура все никак не может выбраться из этой коммунальной ямы.

С 2014 года правила игры под давлением общества и частично законодательства изменились. Молодых и "старых" артистов поставили перед выбором. И как не крути, нейтральной позиции в предложенных вариантах нет. Из двух возможных путей индустрия разделилась на три.

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Первый и самый простой (более популярный?) – дальше играть по старым правилам. То есть, спокойно давать концерты в России, светиться на их телевидении и где-то невзначай сообщать, что "мы же из Украины". С экономической точки зрения – это выгодно артистам. С точки зрения морали (если она есть, конечно) это как минимум "некрасиво". Такие исполнители частично потеряли аудиторию в Украине и под давлением общественных активистов перестали давать концерты на Родине. Поэтому фактически стали российскими, потому что с Украиной их связывает только паспорт. Вклад в развитие культуры в Украине – на уровне нуля. (Возникает вопрос: почему о таких "звездах" так много пишут украинские СМИ?)

Второй – и не вашим, и не нашим. Артисты-"внепалитики" не светятся на росТВ, но активно дают там концерты. Это чтобы и в медиа меньше светиться, и на Родине кислород не перекрывали. Русскоязычные песняры играют на обоих полях. Например, чтобы не потерять высокие позиции в украинских хит-парадах и угодить законодательству (здесь респект введению квот) выпустили пару песен на украинском языке. В основном это продюсерские проекты, у которых цель – наполнение карманов деньгами. А как уже выше говорилось, большие деньги можно заработать в России.



Из двух возможных путей индустрия разделилась на три

Третий – перестать играть по правилам российского шоу-бизнеса несмотря на ущерб для своего кармана. Такой путь избрали сильные независимые музыканты. И их имена мы все хорошо знаем. Они перестали давать концерты в России не потому, что их там не слушали. Нет. Их до сих пор туда зовут и ждут. Просто есть ценности большие, чем гонорары. Из личных наблюдений, за последние четыре года эти артисты начали строить модель нового украинского шоу-бизнеса. В начале прошли зону турбулентности, потому что никакие изменения не даются легко. Но сейчас – они на своем месте. Катают концерты по Украине, играют на Западе. Да, возможно и среди них есть такие, кто перестал гастролировать в России не по собственному желанию, а из-за страха попасть под критику и бойкот в Украине. Но нас это уже не касается, время покажет. Не едут – и это хорошо.

Почему с украинской сцены пахнет нафталином? Где украинские артисты в возрасте 20+?

ПОПУЛЯРНАЯ (подчеркиваю) украинская сцена, есть такое ощущение, остановилась лет пять назад. Новые имена если и появляются, то их единицы. Телевидение и радио заполонили стареющие суперзвезды, которые все пытаются казаться молодыми и прогрессивными. Что так себе у них получается. А прогрессивные, тем временем, собирают аудиторию на YouTube. И здесь есть несколько ярких примеров, как молодые украинские команды через соцсети получили бешеную популярность, конечно же, в России. Попробую объяснить почему именно так получилось. Музыканты Х написали трек и выложили в сеть (и таких музыкантов не один и не два, а добрый десяток). Этот трек сначала репостнули многомиллионные паблики (не исключение, что эти репосты музыканты Х купили, но это не имеет значения), потом о них написали на сайтах, потом пригласили на телевидение... Результат – музыканты Х отмотали пару туров от Ростова до Урала. Стали мегапопулярными. И только после того ими заинтересовались в Украине. Чувствуете абсурдность ситуации?

Украинские музыканты получают в Украине популярность через Россию. Это я про поколение 20+. Если бы у нас телевидение, радио и интернет-издания больше внимания уделяли молодым, перспективным и не попсовым группам – в российском рынке отпала бы необходимость. А так, чтобы "выбиться в люди", они хватаются за любую ниточку, даже если она тянется из Москвы. Я не оправдываю эти действия, а лишь пытаюсь объяснить, почему так происходит.

Там, за северным рубежом, в свою очередь, новые лица из Украины искусно используют в информационной войне.

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А у нас, тем временем, ленты пестрят украинскими предателями и попсовыми лицами с телевидения, от которых уже все устали. Наверное не до конца все осознают факт, что новое поколение, которое сейчас сидит за партами в школе или на парах, слушает новую российскую волну 20+, в которую хорошо вписывается и украинская волна 20+. Вот только если там эта украинская волна 20+ играет из каждого "утюга" и светится на телевидении, то в Украине – только в плеерах подростков.

Что с этим делать?

Артистов аудитории надо представить. Это задача самих артистов, их менеджеров и медиа. Каким будет украинский шоу-бизнес через несколько лет – в значительной степени зависит от медиа. Потому каждый материал о российской звезде (или российской с украинским паспортом) сеет в общество мысль о том, что так и должно быть. Что это норма. И что своего качественного у нас на пальцах посчитать. Рейтинги и просмотры придут со временем. А вот потерянное время и возможности – не вернутся.

И еще один момент. Это не обвинение в сторону медиа. Потому что, объективно: работать с отдельными менеджерами артистов крайне сложно. У них действует следующий алгоритм – либо восхваляешь артиста, пишешь то, что диктует пиарщик, либо становишься врагом и навечно лишен аккредитации на его концерты и пресс-конференции. Конструктивную критику или замечания – не воспринимают. Как следствие, автор просто перестает о таких писать. Не надо так, пиарщики, потому что журналисты – не ваши карманные писаки.

Всем добра.