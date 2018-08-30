18:26
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
24°C 12°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    28°C 15°C
  • воскресенье
    31°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Публикации Блоги
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Блоги

"Русский мир" в няшной музыкальной упаковке: чем и зачем нас кормят медиа

53
"Русский мир" в няшной музыкальной упаковке: чем и зачем нас кормят медиа
/ 24 канал

Существует такая легенда, что политика и культура – это два независимых организмы, существующие на разных полюсах. А еще существует вымышленный формат – "внепалитики" называется. Эту фразу любят беспринципные люди, которых вообще ничего не волнует, кроме обустройства своего комфортного существования. А еще есть социум, который, как губка, впитывает все, что публикуется СМИ в красивой упаковке.

Последние тоже часто считают, что политика и культура существуют на разных полюсах. Поэтому часто вбрасывают в социум так называемую светскую хронику о персонажах, которые откровенно пренебрегли украинским законодательством.

Читайте также: Все наши артисты готовы отказаться от гастролей в России при одном условии, – Бебешко

Новости о российской "культуре" и светские хроники об украинских звездах, которые выехали в Россию во время войны и позиционируют себя "внепалитики" – это бомба замедленного действия. И ее миссия – еще прочнее закрепить в сознании людей миф об общем культурном пространстве с соседней страной. Вот только запускают эту бомбу СМИ бессознательно.

Почему решила писать о медиа и украинской музыке? Потому что люблю об этом читать. Но все чаще понимаю, что качественные НОРМАЛЬНЫЕ новости без российского шлака этого направления можно найти только на нескольких ресурсах. К сожалению. Среди бесконечной кучи разделов "культура" и бесконечных заметок о белье устаревших "звезд" из прошлого только единицы пишут о том, что актуально сейчас и в нашей стране.


Политика и культура не всегда существуют на разных полюсах

Поэтому постараюсь в этом материале ответить на вопросы, которые, в первую очередь, волнуют меня как слушателя. И уже потом – как журналиста, который рассказывает о культуре.

Чтобы не возникло никаких вопросов и обвинений в предвзятости, в этом материале вы не встретите ни одного имени артиста и названия медиа. Потому что на самом деле грешат на этом поле все – умышленно или ненароком. Да и не умеют у нас ни те, ни другие воспринимать критику.

Почему ленты новостей пестрят российскими артистами?

Потому что в них заинтересованы медиа. А почему заинтересованы? Потому что такие новости хорошо читаются. Много просмотров – хорошие рейтинги. А хорошие рейтинги – больший заработок. Это что-то вроде котиков и собачек, которые в Facebook набирают миллионы просмотров. Своеобразный вирусный контент. Имена, которые зависли в заголовках на десятилетия, аудитория читает по инерции. Просто так привыкли. А новому имени надо хорошо постараться, чтобы завоевать внимание. В значительной степени обязанность медиа – рассказать об этих новых именах. Почему этого не делают? Есть предположение: из-за маленьких просмотров таких новостей. А терять рейтинги, конечно же, никому не хочется. Поэтому дальше в ленты со скоростью звука летят новости о тех, кто на "звездном Олимпе" закрепился еще 10 лет назад. Замкнутый круг...

Какой выход из ситуации? Медиа должны делать материалы о перспективных украинских артистах несмотря на количество просмотров. Со временем посеянное зерно в развитие нашей сцены прорастет, однозначно. Это своеобразная инвестиция в будущее. Есть прекрасные примеры, когда украинские артисты, которые еще в 2013 году играли "квартирники" на 30 человек и концерты в маленьких клубах – сегодня, в значительной степени и благодаря поддержке медиа, нарастили аудиторию и не вылезают из концертных туров.


Украинские СМИ играют на руку РФ

А тем временем, украинские медиа играют на руку России, потому что популяризируют в Украине или российских артистов, или российских с украинским паспортом, что по сути одно и то же.

А самое ужасное, что в общей куче этого информационного мусора в зону внимания попадают артисты, которые вообще висят на сайте "чистилища" – как не за концерт в оккупированном Крыму, так за выступление перед боевиками в Донецке. Такие "выбросы" можно списать на неосведомленность. Но ведь все знают – незнание от ответственности не освобождает.

Почему украинские артисты едут в Россию?

Все просто: там развит рынок и в разы большая аудитория. А как следствие – большие деньги. Еще до 2014 года у многих наших артистов была одна цель – попасть на голубые экраны росТВ. Это было едва ли не главное доказательство значимости персоны на шоу-бизнесовой арене. Нам эти критерии успешности остались в наследство с советских времен, так как тогда центром всего шоу-бизнеса была Москва. Времена изменились, Украина уже 27 лет как независимая, но культура все никак не может выбраться из этой коммунальной ямы.

С 2014 года правила игры под давлением общества и частично законодательства изменились. Молодых и "старых" артистов поставили перед выбором. И как не крути, нейтральной позиции в предложенных вариантах нет. Из двух возможных путей индустрия разделилась на три.

Читайте также: Приходько призвала к решительным действиям из-за выступлений украинских артистов в России

Первый и самый простой (более популярный?) – дальше играть по старым правилам. То есть, спокойно давать концерты в России, светиться на их телевидении и где-то невзначай сообщать, что "мы же из Украины". С экономической точки зрения – это выгодно артистам. С точки зрения морали (если она есть, конечно) это как минимум "некрасиво". Такие исполнители частично потеряли аудиторию в Украине и под давлением общественных активистов перестали давать концерты на Родине. Поэтому фактически стали российскими, потому что с Украиной их связывает только паспорт. Вклад в развитие культуры в Украине – на уровне нуля. (Возникает вопрос: почему о таких "звездах" так много пишут украинские СМИ?)

Второй – и не вашим, и не нашим. Артисты-"внепалитики" не светятся на росТВ, но активно дают там концерты. Это чтобы и в медиа меньше светиться, и на Родине кислород не перекрывали. Русскоязычные песняры играют на обоих полях. Например, чтобы не потерять высокие позиции в украинских хит-парадах и угодить законодательству (здесь респект введению квот) выпустили пару песен на украинском языке. В основном это продюсерские проекты, у которых цель – наполнение карманов деньгами. А как уже выше говорилось, большие деньги можно заработать в России.


Из двух возможных путей индустрия разделилась на три

Третий – перестать играть по правилам российского шоу-бизнеса несмотря на ущерб для своего кармана. Такой путь избрали сильные независимые музыканты. И их имена мы все хорошо знаем. Они перестали давать концерты в России не потому, что их там не слушали. Нет. Их до сих пор туда зовут и ждут. Просто есть ценности большие, чем гонорары. Из личных наблюдений, за последние четыре года эти артисты начали строить модель нового украинского шоу-бизнеса. В начале прошли зону турбулентности, потому что никакие изменения не даются легко. Но сейчас – они на своем месте. Катают концерты по Украине, играют на Западе. Да, возможно и среди них есть такие, кто перестал гастролировать в России не по собственному желанию, а из-за страха попасть под критику и бойкот в Украине. Но нас это уже не касается, время покажет. Не едут – и это хорошо.

Почему с украинской сцены пахнет нафталином? Где украинские артисты в возрасте 20+?
ПОПУЛЯРНАЯ (подчеркиваю) украинская сцена, есть такое ощущение, остановилась лет пять назад. Новые имена если и появляются, то их единицы. Телевидение и радио заполонили стареющие суперзвезды, которые все пытаются казаться молодыми и прогрессивными. Что так себе у них получается. А прогрессивные, тем временем, собирают аудиторию на YouTube. И здесь есть несколько ярких примеров, как молодые украинские команды через соцсети получили бешеную популярность, конечно же, в России. Попробую объяснить почему именно так получилось. Музыканты Х написали трек и выложили в сеть (и таких музыкантов не один и не два, а добрый десяток). Этот трек сначала репостнули многомиллионные паблики (не исключение, что эти репосты музыканты Х купили, но это не имеет значения), потом о них написали на сайтах, потом пригласили на телевидение... Результат – музыканты Х отмотали пару туров от Ростова до Урала. Стали мегапопулярными. И только после того ими заинтересовались в Украине. Чувствуете абсурдность ситуации?

Украинские музыканты получают в Украине популярность через Россию. Это я про поколение 20+. Если бы у нас телевидение, радио и интернет-издания больше внимания уделяли молодым, перспективным и не попсовым группам – в российском рынке отпала бы необходимость. А так, чтобы "выбиться в люди", они хватаются за любую ниточку, даже если она тянется из Москвы. Я не оправдываю эти действия, а лишь пытаюсь объяснить, почему так происходит.

Там, за северным рубежом, в свою очередь, новые лица из Украины искусно используют в информационной войне.

Читайте также: Куда пойти в Киеве: афиша на 30 августа – 1 сентября

А у нас, тем временем, ленты пестрят украинскими предателями и попсовыми лицами с телевидения, от которых уже все устали. Наверное не до конца все осознают факт, что новое поколение, которое сейчас сидит за партами в школе или на парах, слушает новую российскую волну 20+, в которую хорошо вписывается и украинская волна 20+. Вот только если там эта украинская волна 20+ играет из каждого "утюга" и светится на телевидении, то в Украине – только в плеерах подростков.

Что с этим делать?

Артистов аудитории надо представить. Это задача самих артистов, их менеджеров и медиа. Каким будет украинский шоу-бизнес через несколько лет – в значительной степени зависит от медиа. Потому каждый материал о российской звезде (или российской с украинским паспортом) сеет в общество мысль о том, что так и должно быть. Что это норма. И что своего качественного у нас на пальцах посчитать. Рейтинги и просмотры придут со временем. А вот потерянное время и возможности – не вернутся.

И еще один момент. Это не обвинение в сторону медиа. Потому что, объективно: работать с отдельными менеджерами артистов крайне сложно. У них действует следующий алгоритм – либо восхваляешь артиста, пишешь то, что диктует пиарщик, либо становишься врагом и навечно лишен аккредитации на его концерты и пресс-конференции. Конструктивную критику или замечания – не воспринимают. Как следствие, автор просто перестает о таких писать. Не надо так, пиарщики, потому что журналисты – не ваши карманные писаки.

Всем добра.

Автор: Елизавета Герасимюк
Теги: Публикации Музыка Российские гастролеры Новости культуры
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук