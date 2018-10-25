Русскоязычную музыку, фильмы и книги запретили в еще одной области Украины

В четверг, 25 октября, на территории Житомирщины запретили публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного совета.

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"Депутаты большинством голосов поддержали мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Житомирской области", – говорится в сообщении.

Против моратория проголосовали лишь депутаты от "Оппозиционного блока".

Согласно этому решению, запрет на русскоязычный продукт введен до момента полного прекращения оккупации Россией территории Украины.

Речь идет о запрете трансляции на территории области российских фильмов, выступлений российских актеров, и тому подобное. У нас должен быть украинский продукт, и не надо пропагандировать русский язык, потому что у нас есть наша речь и должна быть наша власть,

- отметили депутаты.

Напомним, ранее Львовский облсовет принял запрет на воспроизведение любых аудиовизуальных произведений в развлекательных заведениях на русском языке до прекращения оккупации отдельных частей Украины Россией.