Инцидент произошел в субботу, 12 июня. Женщина пыталась попасть в Украину через пункт пропуска "Паланка – Маяки – Удобное", что в Одесской области.
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Что известно об инциденте
Пограничники Белгород-Днестровского отряда провели традиционные мероприятия контроля. Они установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда.
Вследствие этого, въезд на территорию Украины для нее запрещен на 3 года. По словам 59-летней россиянки, ехала на выступление в театр Одессы. В России она является известной актрисой озвучивания и дубляжа. Также женщина является певицей.
Гражданку России не впустили в Украину / Фото Госпогранслужбы
Россиянам запретили въезд в Украину: последние новости
- На 3 года из-за незаконного посещения Крыма еще одной российской модели и актрисе запретили въезд в Украину.
- В феврале 2021 года по аналогичным причинам такой же запрет ввели российской актрисе Глафире Тархановой.
- Гражданин России, которому запретили въезд в Украину, пытался подкупить пограничницу.