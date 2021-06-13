Россиянку не впустили в Украину: ранее актриса незаконно посещала Крым

13 июня 2021 , 16:47
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Источник:

МВД Украины

Российскую актрису озвучивания и дубляжа пограничники не пропустили в Украину. На украинско-молдавской границе установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму.

Инцидент произошел в субботу, 12 июня. Женщина пыталась попасть в Украину через пункт пропуска "Паланка – Маяки – Удобное", что в Одесской области.

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Что известно об инциденте

Пограничники Белгород-Днестровского отряда провели традиционные мероприятия контроля. Они установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда.

Вследствие этого, въезд на территорию Украины для нее запрещен на 3 года. По словам 59-летней россиянки, ехала на выступление в театр Одессы. В России она является известной актрисой озвучивания и дубляжа. Также женщина является певицей.


Гражданку России не впустили в Украину / Фото Госпогранслужбы

Россиянам запретили въезд в Украину: последние новости

  • На 3 года из-за незаконного посещения Крыма еще одной российской модели и актрисе запретили въезд в Украину.
  • В феврале 2021 года по аналогичным причинам такой же запрет ввели российской актрисе Глафире Тархановой.
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Автор: Тетяна Сукач