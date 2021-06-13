Россиянку не впустили в Украину: ранее актриса незаконно посещала Крым

Российскую актрису озвучивания и дубляжа пограничники не пропустили в Украину. На украинско-молдавской границе установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму.

Инцидент произошел в субботу, 12 июня. Женщина пыталась попасть в Украину через пункт пропуска "Паланка – Маяки – Удобное", что в Одесской области.

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Что известно об инциденте

Пограничники Белгород-Днестровского отряда провели традиционные мероприятия контроля. Они установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда.

Вследствие этого, въезд на территорию Украины для нее запрещен на 3 года. По словам 59-летней россиянки, ехала на выступление в театр Одессы. В России она является известной актрисой озвучивания и дубляжа. Также женщина является певицей.



Гражданку России не впустили в Украину / Фото Госпогранслужбы

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