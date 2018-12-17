Рваные раны конечностей и ушибы: Денисова рассказала о состоянии пленных украинских моряков

Украинская омбудсвумен Людмила Денисова рассказала о состоянии пленных украинских моряков, которые находятся в незаконном заключении в Москве.

Об этом Денисова сообщила во время пресс-конференции.

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Я могу распространять только ту информацию, что я слышала от своей коллеги госпожи Москальковой, когда она посетила раненых в "Матросской тишине" и делиться информацией консулов,

– заявила правозащитница.

Так, по ее словам моряк Андрей Артеменко получил осколочное ранение и сильный ушиб правой кисти руки.

"Сухожилия, кисть не травмированы, но движения пальцев рук затруднены. Глубокий осколочный порез последней фаланги безымянного пальца правой руки. Как сообщил раненый, по словам врачей, функции движения пальцев должны восстановиться", – добавила уполномоченная ВР по правам человека.



Омбудсвумен Людмила Денисова и адвокаты пленных украинских моряков

А вот состояние самого молодого украинского моряка Андрея Эйдера значительно тяжелее.

Относительно Эйдера – здесь ситуация сложнее. Он получил сильный ушиб колена. Колено сейчас не сгибается, есть рваная рана ноги глубиной 2-4 сантиметра. Ему была оказана помощь в больнице Керчи. Сейчас ему ежедневно оказывается медицинская помощь. Он ждет консультации офтальмолога. Передвигается на костылях,

– рассказала Денисова.

В то же время у третьего раненого, Василия Сороки, – травмирована рука.

"Сорока получил тяжелую рваную рану предплечья левой руки, осколок прошел насквозь и застрял на выходе, частично повреждены сухожилия и мышцы руки. Ему также оказывается медицинская помощь", – сказала Людмила Денисова.

Почему россияне взяли в плен украинских моряков?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.