Ryanair запускает рейсы из Одессы в Барселону и Афины: даты, цены
Авиакомпания Ryanair объявила о двух новых маршрутах из Одессы уже осенью 2020 года. Так, из Одессы ирландский лоукостер будет летать в Барселону и Афины.
О введении новых рейсов пишет Центр транспортных стратегий со ссылкой на информацию от Ryanair.
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Полеты будут выполняться из Одессы в Афины один раз в неделю, а в Барселону два раза в неделю, начиная с октября 2020 года.
Ryanair с октября запускает два новых маршрута из Одессы в Афины и Барселону, которые будут выполняться один и два раза в неделю, соответственно,
– сообщила представитель Ryanair Ольга Павлонка.
Рейс "Одесса – Барселона"
На официальном сайте лоукостера уже появились билеты на рейсы "Одесса – Барселона". Правда, авиакомпания поставила примечание: рейсы юудуть выполнять только после утверждения регулирующими органами.
В конце концов забронировать билеты на полет в Испанию можно начиная от 27 октября. Билет для взрослого будет стоить 41 евро (1230 гривен ориентировочно).
Билеты на рейс в Барселону уже доступны для бронирования
В то же время билетов в Афины на будущие рейсы осенью по состоянию на 28 июля на официальном сайте еще нет.
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