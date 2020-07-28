Авиакомпания Ryanair объявила о двух новых маршрутах из Одессы уже осенью 2020 года. Так, из Одессы ирландский лоукостер будет летать в Барселону и Афины.

О введении новых рейсов пишет Центр транспортных стратегий со ссылкой на информацию от Ryanair.

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Полеты будут выполняться из Одессы в Афины один раз в неделю, а в Барселону два раза в неделю, начиная с октября 2020 года.

Ryanair с октября запускает два новых маршрута из Одессы в Афины и Барселону, которые будут выполняться один и два раза в неделю, соответственно,

– сообщила представитель Ryanair Ольга Павлонка.

Рейс "Одесса – Барселона"

На официальном сайте лоукостера уже появились билеты на рейсы "Одесса – Барселона". Правда, авиакомпания поставила примечание: рейсы юудуть выполнять только после утверждения регулирующими органами.

В конце концов забронировать билеты на полет в Испанию можно начиная от 27 октября. Билет для взрослого будет стоить 41 евро (1230 гривен ориентировочно).



Билеты на рейс в Барселону уже доступны для бронирования

В то же время билетов в Афины на будущие рейсы осенью по состоянию на 28 июля на официальном сайте еще нет.



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