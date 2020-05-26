Ryanair возобновит половину маршрутов из Украины: список
Сейчас авиапространство в Украине закрыто, однако часть компаний уже объявляют об открытии рейсов летом. Ирландский лоукостер Ryanair планирует восстановить лишь половину маршрутов из Украины.
Осенью Ryanair перезапустит еще 17 направлений, сообщает Avianews.
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Какие рейсы возобновит Ryanair
Лоукостер возобновит только 24 из 47 украинских маршрутов. Еще 6 направлений полностью сняли с продажи:
- по два маршрута из Киева и Львова;
- по одному из Харькова и Херсона.
В общем летом из Киева планируют рейсы по 15 маршрутам из 25, со Львова – по трем из семи, из Одессы – по четырем из семи, из Харькова – по одному из пяти и из Херсона – по одному из трех.
Как часто будут выполнять рейсы
Почти все полеты будут осуществлять два раза в неделю. Полеты один раз в неделю будут выполняться по маршрутам из Киева в Пафос и Валенсию, из Львова в Дюссельдорф-Веце.
В то же время трижды в неделю Ryanair будет летать из Киева в Вену, четыре раза в неделю – из Киева в Штутгарт.
Обратите внимание! Даты перезапуска рейсов пока только в планах, но они могут изменяться из-за ситуации с коронавирусом.
Прогнозируемые даты перезапуска рейсов Ryanair
Даты перезапуска рейсов Ryanair из Киева:
- Вена – июль, 3 раза в неделю;
- София – конец октября;
- Пафос – июль, 1 раз в неделю
- Берлин – июнь, 2 раза в неделю;
- Дюссельдорф-Веце – продажи закрыты;
- Франкфурт-Хан – конец октября;
- Карлсруэ/Баден-Баден – конец октября;
- Нюрнберг – продажи закрыты;
- Штутгарт – август, 4 раза в неделю;
- Афины – июль, 2 раза в неделю;
- Дублин – июль, 2 раза в неделю;
- Вильнюс – июль, 2 раза в неделю;
- Быдгощ – конец октября;
- Гданьск – июль, 2 раза в неделю;
- Катовице – июль, 2 раза в неделю;
- Краков – июль, 2 раза в неделю;
- Познань – конец октября;
- Варшава-Модлин – конец октября;
- Вроцлав – конец октября;
- Братислава – конец октября;
- Барселона – июнь, 2 раза в неделю;
- Мадрид – июнь, 2 раза в неделю;
- Валенсия – июль, 1 раз в неделю, с августа – 2 раза в неделю;
- Лондон – июль, 2 раза в неделю;
- Манчестер – 2 раза в неделю.
Даты перезапуска рейсов Ryanair со Львова:
- Дюссельдорф-Веце – продажи закрыты;
- Мемминген – июль, 1 раз в неделю;
- Будапешт – июль, 2 раза в неделю;
- Краков – конец октября;
- Познань – продажи закрыты;
- Варшава-Модлин – конец октября;
- Лондон: июль – 2 раза в неделю;
Даты перезапуска рейсов Ryanair из Одессы:
- Краков – конец октября;
- Берлин – август, 2 раза в неделю;
- Будапешт – июль, 2 раза в неделю;
- Гданьск – июль, 2 раза в неделю;
- Катовице – июль, 2 раза в неделю;
- Познань – конец октября;
- Вроцлав – конец октября.
Даты перезапуска рейсов Ryanair из Харькова:
- Будапешт – июль, 2 раза в неделю;
- Вильнюс – конец октября;
- Краков – конец октября;
- Познань – конец октября;
- Варшава – продажи закрыты.
- Даты перезапуска рейсов Ryanair из Херсона:
- Вена – август, 2 раза в неделю;
- Катовице – продажи закрыты;
- Краков – конец октября.
Решение о возобновлении полетов должен принять Кабинет Министров. Именно это узаконит деятельность авиаперевозчиков и откроет авиапространство. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что авиасообщение возможно возобновят после 15 июня.