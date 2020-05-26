Ryanair возобновит половину маршрутов из Украины: список

Сейчас авиапространство в Украине закрыто, однако часть компаний уже объявляют об открытии рейсов летом. Ирландский лоукостер Ryanair планирует восстановить лишь половину маршрутов из Украины.

Осенью Ryanair перезапустит еще 17 направлений, сообщает Avianews.

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Какие рейсы возобновит Ryanair

Лоукостер возобновит только 24 из 47 украинских маршрутов. Еще 6 направлений полностью сняли с продажи:

по два маршрута из Киева и Львова;

по одному из Харькова и Херсона.

В общем летом из Киева планируют рейсы по 15 маршрутам из 25, со Львова – по трем из семи, из Одессы – по четырем из семи, из Харькова – по одному из пяти и из Херсона – по одному из трех.

Как часто будут выполнять рейсы

Почти все полеты будут осуществлять два раза в неделю. Полеты один раз в неделю будут выполняться по маршрутам из Киева в Пафос и Валенсию, из Львова в Дюссельдорф-Веце.

В то же время трижды в неделю Ryanair будет летать из Киева в Вену, четыре раза в неделю – из Киева в Штутгарт.

Обратите внимание! Даты перезапуска рейсов пока только в планах, но они могут изменяться из-за ситуации с коронавирусом.

Прогнозируемые даты перезапуска рейсов Ryanair

Даты перезапуска рейсов Ryanair из Киева: