Ryanair и Wizz Air и близко нет: какие авиакомпании были самыми пунктуальными в 2018-м
В OAG's Punctuality League ( "Лига пунктуальности") составили рейтинг авикомпаний мира, которые в 2018 году были самыми пунктуальными. Победу одержал панамский перевозчик Copa Airlines.
Об этом сообщили на сайте "Лиги".
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При составлении рейтинга учитывали соблюдение авиакомпаниями расписания в пределах "+15 минут" запланированного времени, а также случаи отмены полетов.
Перевозчик-победитель Copa Airlines в 2018 году осуществил 89,79% рейсов согласно расписанию. Он стал первой латиноамериканской компанией, которая когда-либо возглавляла рейтинг OAG's Punctuality League.
Самолет Copa Airlines
Второе место заняла латвийская авиакомпания airBaltic, третье – Hong Kong Airlines (88,11%), на четвертом и пятом – Hawaiian Airlines (87,52%) и Bangkok Airways (87,16%) соответственно.
К слову, венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air и крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair начнут летать из Одессы летом 2019 года.
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