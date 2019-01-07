Ryanair и Wizz Air и близко нет: какие авиакомпании были самыми пунктуальными в 2018-м

В OAG's Punctuality League ( "Лига пунктуальности") составили рейтинг авикомпаний мира, которые в 2018 году были самыми пунктуальными. Победу одержал панамский перевозчик Copa Airlines.

Об этом сообщили на сайте "Лиги".

Читайте также: Какие самые безопасные авиакомпании в 2019 году: интересные данные

При составлении рейтинга учитывали соблюдение авиакомпаниями расписания в пределах "+15 минут" запланированного времени, а также случаи отмены полетов.

Перевозчик-победитель Copa Airlines в 2018 году осуществил 89,79% рейсов согласно расписанию. Он стал первой латиноамериканской компанией, которая когда-либо возглавляла рейтинг OAG's Punctuality League.



Самолет Copa Airlines

Второе место заняла латвийская авиакомпания airBaltic, третье – Hong Kong Airlines (88,11%), на четвертом и пятом – Hawaiian Airlines (87,52%) и Bangkok Airways (87,16%) соответственно.

К слову, венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air и крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair начнут летать из Одессы летом 2019 года.