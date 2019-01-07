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      Ryanair и Wizz Air и близко нет: какие авиакомпании были самыми пунктуальными в 2018-м

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      Рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний
      Рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний / Фото из открытых источников

      В OAG's Punctuality League ( "Лига пунктуальности") составили рейтинг авикомпаний мира, которые в 2018 году были самыми пунктуальными. Победу одержал панамский перевозчик Copa Airlines.

      Об этом сообщили на сайте "Лиги".

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      При составлении рейтинга учитывали соблюдение авиакомпаниями расписания в пределах "+15 минут" запланированного времени, а также случаи отмены полетов.

      Перевозчик-победитель Copa Airlines в 2018 году осуществил 89,79% рейсов согласно расписанию. Он стал первой латиноамериканской компанией, которая когда-либо возглавляла рейтинг OAG's Punctuality League.


      Самолет Copa Airlines

      Второе место заняла латвийская авиакомпания airBaltic, третье – Hong Kong Airlines (88,11%), на четвертом и пятом – Hawaiian Airlines (87,52%) и Bangkok Airways (87,16%) соответственно.

      К слову, венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air и крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair начнут летать из Одессы летом 2019 года.

      Теги: авиация
      Источник: 24 Канал
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