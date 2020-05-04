23:48
4 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ

      Ryanair не надеется на возобновление полетов в июне

      - Читати новину українською
      Ryanair не сподівається на відновлення польотів у червні
      Ryanair не сподівається на відновлення польотів у червні / ldaily.ua

      Ирландский лоукостер Ryanair не надеется на существенное восстановление рейсов в мае и июне. В настоящее время ожидают осуществлять до 1% запланированного объема полетов. Авиакомпания надеется восстановить спрос на перелеты и тарифы до уровня 2019 года аж летом 2022 года.

      Прогноз авиакомпании Ryanair по восстановлению рейсов является пессимистическим, об этом свидетельствует отчет лоукостера для инвесторов.

      Читайте также Ограничение из-за коронавируса: Wizz Air ввел новые правила

      С апреля по июнь ожидается возобновление менее 1% запланированного объема полетов,
       – говорится в отчете.

      Прогнозы на 2020-2021 годы

      Авиакомпания надеется вернуться к частичному выполнению полетов в период с июля по сентябрь. Однако не рассчитывает даже на достижение 50% от начальной цели. Предварительно в этот период планировали перевезти 44 миллионов пассажиров.

      Ryanair прогнозирует, что до конца марта 2021 года услугами компании воспользуются до 100 миллионов пассажиров. Это на 35% меньше, чем начальная цель в количестве 154 миллионов.

      Поддержка правительствами Европы традиционных авиакомпаний

      Кроме того, руководство Ryanair беспокоит то, что европейские правительства массово поддерживают традиционные авиакомпании. Из-за этого отрасль лоукостер-сегмента будет страдать.

      Известно на данный момент о, по меньшей мере, 30 миллиардах евро государственной помощи для авиакомпаний Lufthansa Group, AirFrance-KLM Group, TUI Group, Alitalia, SAS, Norwegian, Finnair и других.

      Государственная помощь нарушает правила конкуренции в ЕС. Ryanair будет оспаривать такую ​​дискриминационную помощь в европейских судах.

      Восстановление докризисного спроса на полеты

      Лоукостер теперь ожидает восстановления спроса на перелеты и тарифы (до уровня 2019 года) аж летом 2022 года.
      Ryanair вскоре представит программу реструктуризации. Ее внедрять с июля 2020 года.

      В соответствии с программой планируют

      • уволить 3 тысячи работников;
      • снизить зарплаты;
      • закрыть ряд баз по всей Европе;
      • авиакомпания пересмотрит свои предыдущие планы относительно заказов новых самолетов.

      Что известно о запрете полетов в Украину из-за коронавируса?В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев от 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта. С 24 марта украинцам запретили осуществлять любые туристические путешествия, прежде всего самолетами. Похожие карантинные ограничения ввели и другие страны мира.

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Мировой кризис 2020 Евросоюз Европа Ryanair авиация Коронавирус COVID-19
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Российский боевик слив свое застолье на Донбассе в сеть: детали
      сегодня , 23:12 Российский боевик слив свое застолье на Донбассе в сеть: детали
      Михайло Макарук
      Невечный атом: что ждет энергетику Украины?
      сегодня , 17:00 Невечный атом: что ждет энергетику Украины?
      Тарас Семенюк