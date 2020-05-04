Ryanair не надеется на возобновление полетов в июне

Ирландский лоукостер Ryanair не надеется на существенное восстановление рейсов в мае и июне. В настоящее время ожидают осуществлять до 1% запланированного объема полетов. Авиакомпания надеется восстановить спрос на перелеты и тарифы до уровня 2019 года аж летом 2022 года.

Прогноз авиакомпании Ryanair по восстановлению рейсов является пессимистическим, об этом свидетельствует отчет лоукостера для инвесторов.

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С апреля по июнь ожидается возобновление менее 1% запланированного объема полетов,

– говорится в отчете.

Прогнозы на 2020-2021 годы

Авиакомпания надеется вернуться к частичному выполнению полетов в период с июля по сентябрь. Однако не рассчитывает даже на достижение 50% от начальной цели. Предварительно в этот период планировали перевезти 44 миллионов пассажиров.

Ryanair прогнозирует, что до конца марта 2021 года услугами компании воспользуются до 100 миллионов пассажиров. Это на 35% меньше, чем начальная цель в количестве 154 миллионов.

Поддержка правительствами Европы традиционных авиакомпаний

Кроме того, руководство Ryanair беспокоит то, что европейские правительства массово поддерживают традиционные авиакомпании. Из-за этого отрасль лоукостер-сегмента будет страдать.

Известно на данный момент о, по меньшей мере, 30 миллиардах евро государственной помощи для авиакомпаний Lufthansa Group, AirFrance-KLM Group, TUI Group, Alitalia, SAS, Norwegian, Finnair и других.

Государственная помощь нарушает правила конкуренции в ЕС. Ryanair будет оспаривать такую ​​дискриминационную помощь в европейских судах.

Восстановление докризисного спроса на полеты

Лоукостер теперь ожидает восстановления спроса на перелеты и тарифы (до уровня 2019 года) аж летом 2022 года.

Ryanair вскоре представит программу реструктуризации. Ее внедрять с июля 2020 года.

В соответствии с программой планируют

уволить 3 тысячи работников;

снизить зарплаты;

закрыть ряд баз по всей Европе;

авиакомпания пересмотрит свои предыдущие планы относительно заказов новых самолетов.

Что известно о запрете полетов в Украину из-за коронавируса?В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев от 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта. С 24 марта украинцам запретили осуществлять любые туристические путешествия, прежде всего самолетами. Похожие карантинные ограничения ввели и другие страны мира.