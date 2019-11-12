Ryanair объявил распродажу билетов по маршруту, который отменили МАУ

Лоукостер Ryanair начал распродажу "спасательных" билетов на рейсы маршрута Киев-Краков стоимостью от 9,99 евро (примерно 270 гривен). Предложением можно воспользоваться до 14 ноября.

Ирландский лоукостер анонсировал распродажу билетов на рейсы Киев-Краков. На такой шаг авиакомпания пошла, чтобы помочь клиентам отмененного МАУ рейса, сообщили на avianews.com.

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Ryanair запускает "спасательные" тарифы на своем маршруте Киев-Краков, который компания осуществляет 5 раз в неделю, чтобы перевезти клиентов, пострадавших от отмены МАУ своего киевского маршрута с января 2020 года,

– говорится в заявлении лоукоста.

Билеты уже можно забронировать и купить на сайте авиакомпании. Отмечается, что акционное предложение будет действовать только до 00:00 14 ноября.

Обратите внимание! Ryanair летает по маршруту Киев-Краков пять раз в неделю. На момент публикации новости билеты стоимостью 9,99 евро на период с января по март 2020 были доступны на 13, 16, 19, 27, 29, январь и 19 февраля.

Что известно о закрытии рейса Киев-Краков авиакомпании МАУ? 7 ноября МАУ сообщила, что с января 2020 года прекращает выполнять регулярные рейсы между Киевом и Краковом. Такой шаг в авиакомпании объяснили попыткой вернуться в зону безубыточности.