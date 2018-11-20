Ryanair планирует инвестировать в Украину крупную сумму
Ирландский лоукостер Ryanair планирует инвестировать в Украину около 1,5 миллиарда евро в течение ближайших нескольких лет.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко в Twitter.
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Также во время встречи министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал, что лоукостер откроет новые авиарейсы из Украины. Стоимость билетов на них составит от 5 евро.
Петр Порошенко в Twitter написал, что Ryanair планирует увеличить свое присутствие в Украине. Он добавил, что такие компании как Ryanair заставляют другие авиакомпании улучшать сервис и снижать цены.
Почему такой ажиотаж вокруг Ryanair в Украине?
Авиакомпания Ryanair является крупнейшей бюджетной авиакомпанией в Европе. Стоимость билетов в основном намного ниже, чем у компаний, которые летают из Украины. Самолеты ирландской авиакомпании начали осуществлять рейсы из аэропортов Киева и Львова в ряд европейских стран по весьма привлекательным бюджетным ценам.