Ryanair планирует инвестировать в Украину крупную сумму

Ирландский лоукостер Ryanair планирует инвестировать в Украину около 1,5 миллиарда евро в течение ближайших нескольких лет.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко в Twitter.

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Ryanair планує інвестувати в Україну близько 1,5 млрд євро у найближчі роки — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 20, 2018

Также во время встречи министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал, что лоукостер откроет новые авиарейсы из Украины. Стоимость билетов на них составит от 5 евро.

Ryanair проанонсував нові рейси з України та квитки по 5 євро pic.twitter.com/NnLLibHP1w — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 20, 2018

Петр Порошенко в Twitter написал, что Ryanair планирует увеличить свое присутствие в Украине. Он добавил, что такие компании как Ryanair заставляют другие авиакомпании улучшать сервис и снижать цены.

Ryanair планує збільшити свою присутність в Україні, я пропоную створити хаб, щоб збільшити кількість і підвищити рівень сервісів, які зможуть отримати літаки компанії. Ще раз вітаю Ryanair на українському ринку! — Петро Порошенко (@poroshenko) November 20, 2018

Почему такой ажиотаж вокруг Ryanair в Украине?

Авиакомпания Ryanair является крупнейшей бюджетной авиакомпанией в Европе. Стоимость билетов в основном намного ниже, чем у компаний, которые летают из Украины. Самолеты ирландской авиакомпании начали осуществлять рейсы из аэропортов Киева и Львова в ряд европейских стран по весьма привлекательным бюджетным ценам.