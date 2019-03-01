Ryanair устроила распродажу билетов с апреля по июнь: цены от €5

Если вы планируете отдых или отпуск на период с апреля по июнь, то сейчас самое время выбрать дешевые билеты, ведь лукостер Ryanair проводит распродажу на этот период.

Ирландская авиакомпания предлагает дешевые авиабилеты по цене от 5 евро на ряд Европейских направлений из Киева и Львова.

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Дешевле всего обойдутся билеты на рейс из Киева до Быдгоща. Заплатив 10 евро можно улететь из Киева в Познань и Варшаву, а уже за 13 евро удастся посетить Братиславу, Краков и Вроцлав. Если вам захотелось посетить Вену, Стокгольм, Вильнюс и Гданьск, то за билеты на эти направления придется заплатить 15 евро.

Относительно Львова, то оттуда недорого обойдутся билеты в такие европейские страны, как Германия, Польша и Великобритания.

К слову, Wizz Air существенно увеличивает количество рейсов в четырех популярных направлениях. В целом перевозчик будет выполнять по 30 рейсов в неделю из Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого.