Ryanair вдвое увеличит количество маршрутов за год
Появление лоукостов способствует тому, что украинцы стали больше летать за границу. За последний год лоукостер Ryanair планирует увеличить количество маршрутов из Украины вдвое. Вместо 17-ти, как было прошлой осенью, в этом году в ноябре их будет уже 40.
Кроме Киева и Львова, летать можно будет из Одессы и Харькова.
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Одновременно с этим число рейсов из Украины увеличится с 52 до 113 в неделю. В эти данные также включены два направления дочерней компании Ryanair – Laudamotion.
Расширение маршрутов Ryanair за год:
Киев
• от 12 направлений и 38 рейсов в неделю (в 2018 году) до 26 направлений и 80 рейсов в неделю (в 2019 году)
Львов
• все останется так же – 5 направлений и 14 рейсов в неделю (как в 2018 году и в 2019 году)
Одесса
• в 2018 году рейсы не выполнялись – до 6 направлений и 13 рейсов в неделю (в 2019 году)
Харьков
• в 2018 году рейсы не выполнялись – до 3 направлений и 6 рейсов в неделю (в 2019 году)
Что известно о Ryanair?Это крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году, главный офис компании и сегодня расположен в ирландском Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. В целом самолеты Ryanair совершают рейсы в 33 странах Европы и в африканском Марокко.
К слову, с приобретением безвиза, авиакомпании и аэропорты Украины показывают рекордные темпы роста пассажиропотока. Только за 2018 год авиатранспортом воспользовались более 12-ти миллионов украинцев.