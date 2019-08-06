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      Ryanair вдвое увеличит количество маршрутов за год

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      Лоукостер Ryanair планирует увеличить вдвое количество маршрутов за год
      Лоукостер Ryanair планирует увеличить вдвое количество маршрутов за год / Фото из открытых источников

      Появление лоукостов способствует тому, что украинцы стали больше летать за границу. За последний год лоукостер Ryanair планирует увеличить количество маршрутов из Украины вдвое. Вместо 17-ти, как было прошлой осенью, в этом году в ноябре их будет уже 40.

      Кроме Киева и Львова, летать можно будет из Одессы и Харькова.

      Обратите внимание! Ryanair устроил масштабную распродажу билетов: цены и направления

      Одновременно с этим число рейсов из Украины увеличится с 52 до 113 в неделю. В эти данные также включены два направления дочерней компании Ryanair – Laudamotion.

      Расширение маршрутов Ryanair за год:

      Киев

      • от 12 направлений и 38 рейсов в неделю (в 2018 году) до 26 направлений и 80 рейсов в неделю (в 2019 году)

      Львов

      • все останется так же – 5 направлений и 14 рейсов в неделю (как в 2018 году и в 2019 году)

      Одесса

      • в 2018 году рейсы не выполнялись – до 6 направлений и 13 рейсов в неделю (в 2019 году)

      Харьков

      • в 2018 году рейсы не выполнялись – до 3 направлений и 6 рейсов в неделю (в 2019 году)

      Что известно о Ryanair?Это крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году, главный офис компании и сегодня расположен в ирландском Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. В целом самолеты Ryanair совершают рейсы в 33 странах Европы и в африканском Марокко.

      К слову, с приобретением безвиза, авиакомпании и аэропорты Украины показывают рекордные темпы роста пассажиропотока. Только за 2018 год авиатранспортом воспользовались более 12-ти миллионов украинцев.

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      Теги: Новости Украины авиация Новости Харькова Ryanair Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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