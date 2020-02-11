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      Ryanair возвращает тариф с изменением даты вылета

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      Ryanair возвращает тариф Flexi Plus / avianews.com

      Авиакомпания Ryanair возобновляет продажу билетов по тарифу Flexi Plus. Он предусматривает возможность выбирать место и менять дату вылета.

      Об изменениях в тарифах лоукоста Ryanair сообщает Avianews.com.

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      Ryanair возобновил продажу билетов по тарифу Flexi Plus. Он стал четвертым по счету в обновленной тарифной линейке лоукоста,
      – говорится в сообщении.

      Какие возможности предусматривает тариф Flexi Plus:

      • провоз двух вещей ручной клади;
      • выбор любого места, даже аварийных или в первых рядах салона;
      • бесплатную регистрацию в аэропорту;
      • возможность изменения даты вылета или маршрута на 1 день без доплат.

      К слову, ранее в авиакомпании уже действовал тариф Flexi Plus. Он также позволял пассажирам проходить контроль в аэропорту по отдельному коридору Fast Track.

      Обновленная политика касается рейсов самого ирландского лоукоста, а также его дочерних авиакомпаний, в частности Laudamotion.

      Ryanair
      На сайте Ryanair уже доступен тариф Flexi Plus / Фото Ryanair.com

      Что известно о Ryanair в Украине? Авиакомпания должна была появиться в Украине с октября 2017 года. Однако из-за недоразумения с Мининфраструктуры и должностными лицами аэропорта "Борисполь" появление лоукоста на украинском авиарынке отсрочилось. После достижения окончательных договоренностей с украинской стороной в 2018 году Ryanair официально зашел в Украину. Летает из Киева, Львова, Одессы, Харькова и Херсона.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Путешествия Транспорт авиация Ryanair
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