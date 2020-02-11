Ryanair возвращает тариф с изменением даты вылета

Авиакомпания Ryanair возобновляет продажу билетов по тарифу Flexi Plus. Он предусматривает возможность выбирать место и менять дату вылета.

Об изменениях в тарифах лоукоста Ryanair сообщает Avianews.com.

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Ryanair возобновил продажу билетов по тарифу Flexi Plus. Он стал четвертым по счету в обновленной тарифной линейке лоукоста,

– говорится в сообщении.

Какие возможности предусматривает тариф Flexi Plus:

провоз двух вещей ручной клади;

выбор любого места, даже аварийных или в первых рядах салона;

бесплатную регистрацию в аэропорту;

возможность изменения даты вылета или маршрута на 1 день без доплат.

К слову, ранее в авиакомпании уже действовал тариф Flexi Plus. Он также позволял пассажирам проходить контроль в аэропорту по отдельному коридору Fast Track.

Обновленная политика касается рейсов самого ирландского лоукоста, а также его дочерних авиакомпаний, в частности Laudamotion.



На сайте Ryanair уже доступен тариф Flexi Plus / Фото Ryanair.com

Что известно о Ryanair в Украине? Авиакомпания должна была появиться в Украине с октября 2017 года. Однако из-за недоразумения с Мининфраструктуры и должностными лицами аэропорта "Борисполь" появление лоукоста на украинском авиарынке отсрочилось. После достижения окончательных договоренностей с украинской стороной в 2018 году Ryanair официально зашел в Украину. Летает из Киева, Львова, Одессы, Харькова и Херсона.