Ryanair возвращается: стало известно, когда и куда будет летать лоукостер с Украины
Крупнейший европейский лоукост-перевозчик Ryanair возвращается в Украину. Появилась информация, когда, куда и с каких городов Украины бюджетник начнет полеты.
Как сообщает издание avianews.com, новые маршруты опубликованы в мобильном приложении Ryanair.
Согласно этой информации, Ryanair будет летать из "Борисполя" и аэропорта Львова.
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Источник: 24 Канал
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