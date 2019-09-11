Ryanair вслед за Wizzair запускает дешевые рейсы между Львовом и Будапештом

Рейсы между Львовом и венгерской столицей популярный лоукост Ryanair начнет выполнять в конце марта 2020 года.

Полеты по направлениям будут осуществляться дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании.

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Стоимость билетов в одну сторону стартует от 13 евро. Первый рейс из Львова к венгерской столице запланирован на 29 марта. Можно провести несколько дней в Будапеште и взять обратные билеты на 1 апреля.

Ryanair запускает сообщение между Львова и Будапештом

Больше о том, куда пойти в Будапеште – читайте в материале 24 канала.

Отметим, что из Львова ирландский лоукостер уже летает в:

► Дюссельдорф (Германия);

► Лондон (Великобритания);

► Варшаву и Краков (Польша).

Что такое Ryanair?Это крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году, а в 2018 году Ryanair официально начал работать в Украине. В целом, Ryanair осуществляет рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко. В арсенале компании – 434 самолета.



Куда летает Ryanair из Киева / Инфографика 24 канала



Куда летает Ryanair из Харькова, Одессы и Львова / Инфографика 24 канала

К слову, с октября 2019 года Ryanair открывает ряд рейсов из Одессы: в венгерский Будапешт, в Берлин в Германию, а также в польские города Вроцлав, Гданьск, Катовице и Познань.