Ryanair запускает новый рейс из Киева

Бюджетная авиакомпания Ryanair анонсировала новый рейс из Киева в столицу Испании Мадрид с октября 2019 года.

Согласно расписанию, рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, сообщает пресс-служба Ryanair.

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Время в пути составит 4 часа 15 минут, сообщает Avianews.

Запуск рейсов Киев-Мадрид назвали составной частью расширенного зимнего расписания полетов из украинской столицы, которое будет представлено в ближайшее время.

В общем Ryanair с первой недели апреля откроет пять новых направлений из Украины – в Дублин, Софию, Пафос, Манчестер и Афины.

Ryanair и Wizz Air увеличили сбор за перевозку малого багажа весом до 10 килограммов, который был введен после изменения правил перевозки ручной клади. Ранее перевозка небольшой сумки в багажном отсеке на рейсах Ryanair стоила 8 евро при оформлении при покупке авиабилета, и 10 евро позже. Отныне, согласно сообщениям на официальных страницах компаний, этот сбор составляет 10 и 12 евро. Относительно Wizz Air, то минимальный багажный сбор увеличен с 7 до 9 евро. Поэтому теперь перевозка чемодана до 10 килограммов в качестве багажа стоит от 9 до 24 евро в низкий сезон, а от 12 до 27 евро – в высокий сезон.