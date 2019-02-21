Ryanair запускает новый рейс из Киева
Бюджетная авиакомпания Ryanair анонсировала новый рейс из Киева в столицу Испании Мадрид с октября 2019 года.
Согласно расписанию, рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, сообщает пресс-служба Ryanair.
Читайте также: Что такое лоукост и как сэкономить на билетах
Время в пути составит 4 часа 15 минут, сообщает Avianews.
Запуск рейсов Киев-Мадрид назвали составной частью расширенного зимнего расписания полетов из украинской столицы, которое будет представлено в ближайшее время.
В общем Ryanair с первой недели апреля откроет пять новых направлений из Украины – в Дублин, Софию, Пафос, Манчестер и Афины.
Ryanair и Wizz Air увеличили сбор за перевозку малого багажа весом до 10 килограммов, который был введен после изменения правил перевозки ручной клади. Ранее перевозка небольшой сумки в багажном отсеке на рейсах Ryanair стоила 8 евро при оформлении при покупке авиабилета, и 10 евро позже. Отныне, согласно сообщениям на официальных страницах компаний, этот сбор составляет 10 и 12 евро. Относительно Wizz Air, то минимальный багажный сбор увеличен с 7 до 9 евро. Поэтому теперь перевозка чемодана до 10 килограммов в качестве багажа стоит от 9 до 24 евро в низкий сезон, а от 12 до 27 евро – в высокий сезон.
Выбор редакции
-
Действующий полковник Нацгвардии бил ногами нынешнего бойца ВСУ на Майдане: возмутительные фотосегодня , 17:25
-
Самый доступный смартфон из линейки Samsung Galaxy S10e: цена и старт продаж в Украинесегодня , 16:12
-
Россия хотела подкупить результаты выборов: СБУ раскрыла масштабную коррупционную схемусегодня , 15:44