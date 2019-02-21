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      Ryanair запускает новый рейс из Киева

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      Ryanair запускает новый рейс из Киева
      Ryanair запускает новый рейс из Киева / wing.com.ua

      Бюджетная авиакомпания Ryanair анонсировала новый рейс из Киева в столицу Испании Мадрид с октября 2019 года.

      Согласно расписанию, рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, сообщает пресс-служба Ryanair.

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      Время в пути составит 4 часа 15 минут, сообщает Avianews.

      Запуск рейсов Киев-Мадрид назвали составной частью расширенного зимнего расписания полетов из украинской столицы, которое будет представлено в ближайшее время.

      В общем Ryanair с первой недели апреля откроет пять новых направлений из Украины – в Дублин, Софию, Пафос, Манчестер и Афины.

      Ryanair и Wizz Air увеличили сбор за перевозку малого багажа весом до 10 килограммов, который был введен после изменения правил перевозки ручной клади. Ранее перевозка небольшой сумки в багажном отсеке на рейсах Ryanair стоила 8 евро при оформлении при покупке авиабилета, и 10 евро позже. Отныне, согласно сообщениям на официальных страницах компаний, этот сбор составляет 10 и 12 евро. Относительно Wizz Air, то минимальный багажный сбор увеличен с 7 до 9 евро. Поэтому теперь перевозка чемодана до 10 килограммов в качестве багажа стоит от 9 до 24 евро в низкий сезон, а от 12 до 27 евро – в высокий сезон.

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      Теги: Новости Украины Ryanair Транспорт Новости Киева авиация
      Источник: 24 канал
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