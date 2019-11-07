Ryanair запускает рейсы из Харькова в Будапешт
Ирландский лоукостер Ryanair с 16 января 2020 начнет летать из Харькова в Будапешт.
Рейсы будут осуществляться дважды в неделю – в четверг и воскресенье, сообщила пресс служба международного аэропорта "Харьков" в фейсбуке. Полет продлится 2 часа 10 минут.
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Стоимость билета в одну сторону с ручной кладью стартует от 17,17 евро (примерно 469 гривен).
Билеты уже доступны для бронирования и покупки на сайте лоукостера.
В день запуска рейса цена на самый дешевый билет составляет 25,57 евро (примерно 700 гривен).
Цены на билеты рейса Харьков – Будапешт 16 декабря начинается от 700 гривен / Скриншот с сайта Ryanair
Что известно о Ryanair в Украине? Авиакомпания должна была бы летать в Украину с октября 2017 года. Однако из-за разногласий с Министерством инфраструктуры Украины и лицами аэропорта "Борисполь" появление лоукоста на украинском авиарынке перенеслось.
В конце концов, после достижения окончательных договоренностей с украинской стороной в 2018 году Ryanair официально таки зашел в Украине.
Сейчас авиакомпания летает в четыре украинских города: Киев, Львов, Одессу и Харьков. А с 21 декабря на карте лоукоста появится и Херсон.