Ryanair запускает рейсы из Харькова в Будапешт

Ирландский лоукостер Ryanair с 16 января 2020 начнет летать из Харькова в Будапешт.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю – в четверг и воскресенье, сообщила пресс служба международного аэропорта "Харьков" в фейсбуке . Полет продлится 2 часа 10 минут.

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Стоимость билета в одну сторону с ручной кладью стартует от 17,17 евро (примерно 469 гривен).

Билеты уже доступны для бронирования и покупки на сайте лоукостера.

В день запуска рейса цена на самый дешевый билет составляет 25,57 евро (примерно 700 гривен).

Цены на билеты рейса Харьков – Будапешт 16 декабря начинается от 700 гривен / Скриншот с сайта Ryanair