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      Ryanair запускает рейсы из Харькова в Будапешт

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      Харьков - Будепешт 2020 Ryanair: цена билетов, дата запуска рейса, график
      Ryanair запускает новый рейс из Харькова / hrk.aero

      Ирландский лоукостер Ryanair с 16 января 2020 начнет летать из Харькова в Будапешт.

      Рейсы будут осуществляться дважды в неделю  в четверг и воскресенье, сообщила пресс служба международного аэропорта "Харьков" в фейсбуке. Полет продлится 2 часа 10 минут.

      Обратите внимание: В трех самолетах Ryanair обнаружили трещины, их эксплуатацию прекратили

      Стоимость билета в одну сторону с ручной кладью стартует от 17,17 евро (примерно 469 гривен).

      Билеты уже доступны для бронирования и покупки на сайте лоукостера.

      В день запуска рейса цена на самый дешевый билет составляет 25,57 евро (примерно 700 гривен).

      Билеты Харьков Будапешт Венгрия авиа аэропорт Ryanair

      Цены на билеты рейса Харьков  Будапешт 16 декабря начинается от 700 гривен / Скриншот с сайта Ryanair

      Что известно о Ryanair в Украине? Авиакомпания должна была бы летать в Украину с октября 2017 года. Однако из-за разногласий с Министерством инфраструктуры Украины и лицами аэропорта "Борисполь" появление лоукоста на украинском авиарынке перенеслось.

      В конце концов, после достижения окончательных договоренностей с украинской стороной в 2018 году Ryanair официально таки зашел в Украине. 

      Сейчас авиакомпания летает в четыре украинских города: Киев, Львов, Одессу и Харьков. А с 21 декабря на карте лоукоста появится и Херсон.

      blog_ava
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Новости Харькова авиация Транспорт Венгрия Путешествия Европа Ryanair
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