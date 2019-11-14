Ryanair запускает третий рейс из Херсона

Ирландский лоукостер анонсировал открытие третьего маршрута из Херсона. Компания начнет летать в польский Катовице.

Рейсы в Катовице, что в 80 километрах от Кракова, авиакомпания начнет с 15 января 2020 года. Рейсы запланированы дважды в неделю, по средам и воскресеньям, сообщил Avianews.

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Билет в одну сторону с ручной кладью стоит 19,27 евро (515 гривен). Продолжительность полета – почти 2:00.

На сайте лоукоста билеты уже можно купить.



Авиакомпания Ryanair запускает рейс Херсон – Катовице / фейсбук Ryanair

В Ryanair рассказали, что новый маршрут станет частью зимнего и летнего расписания полетов 2020 года.

В системе бронирования указано, что фактическим оператором станет польская бюджетная авиакомпания Buzz, которая входит в группу Ryanair и ранее называлась Ryanair Sun.

Кроме Катовице, ранее авиакомпания анонсировала полеты из Херсона в Краков и Вену.

Что известно о Ryanair в Украине?

В арсенале крупнейшей в Европе бюджетной авиакомпании – 434 самолета Boeing 737 Next Gen, которым сейчас по 8 лет.

В Украине лоукост летает из аэропорта "Борисполь", "Львов", "Харьков", "Одесса". Вскоре сеть расширится аэропортом Херсона. На 17 декабря запланирован первый полет из Херсона в Краков.