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      Ryanair запускает третий рейс из Херсона

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      С января 2020 года Ryanair будет летать из Херсона в Катовице
      С января 2020 года Ryanair будет летать из Херсона в Катовице / GettyImages

      Ирландский лоукостер анонсировал открытие третьего маршрута из Херсона. Компания начнет летать в польский Катовице.

      Рейсы в Катовице, что в 80 километрах от Кракова, авиакомпания начнет с 15 января 2020 года. Рейсы запланированы дважды в неделю, по средам и воскресеньям, сообщил Avianews.

      К теме: Ryanair запускает рейсы из Харькова в Будапешт

      Билет в одну сторону с ручной кладью стоит 19,27 евро (515 гривен). Продолжительность полета – почти 2:00.

      На сайте лоукоста билеты уже можно купить.

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      Авиакомпания Ryanair запускает рейс Херсон – Катовице / фейсбук Ryanair

      В Ryanair рассказали, что новый маршрут станет частью зимнего и летнего расписания полетов 2020 года.

      В системе бронирования указано, что фактическим оператором станет польская бюджетная авиакомпания Buzz, которая входит в группу Ryanair и ранее называлась Ryanair Sun.

      Кроме Катовице, ранее авиакомпания анонсировала полеты из Херсона в Краков и Вену.

      Что известно о Ryanair в Украине?
      В арсенале крупнейшей в Европе бюджетной авиакомпании – 434 самолета Boeing 737 Next Gen, которым сейчас по 8 лет.
      В Украине лоукост летает из аэропорта "Борисполь", "Львов", "Харьков", "Одесса". Вскоре сеть расширится аэропортом Херсона. На 17 декабря запланирован первый полет из Херсона в Краков.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: авиация Транспорт Новости Херсона Путешествия Европа Ryanair
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