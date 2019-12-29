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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      Сайт "24" еженедельно собирает 5 лучших блогов, которые читают больше других.

      Рятувальний круг Білорусі, рік Зеленського та "повернення додому" Криму: блоги тижня

      268
      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Майк Помпео має намір відвідати Білорусь, як Путін просуває анексію та Україна під проводом Зеленського.

      1. США взялись за порятунок Білорусі

      сша і білорусь

      Американський державний секретар Майк Помпео може відвідати Білорусь вже на початку січня. Якщо ця інформація підтвердиться, він стане другим за кілька місяців високопоставленим американським чиновником, який прибуде до Мінська і зустрінеться з президентом Олександром Лукашенком.

      Більше цікавіх матеріалів про Олександра Лукашенко.

      2. Путін підриває суверенітет України, – Der Spiegel

      путін

      Для України, ЄС і США анексія Криму – кричуще порушення міжнародного права. Росія навпаки розцінює привласнення півострова як "повернення додому". І цей підхід до анексії постійно "просувається" – тепер ще й завдяки поїзду.

      Найцікавіші огляди іноземних ЗМІ – дивіться тут!

      3. Год под знаком Вовочки

      зеленський

      2019-й стал годом Зеленского, неожиданно и неоспоримо. По-хулигански выскочив с новогодним поздравлением за несколько минут до его начала, он уже не упускал инициативу, и в этот раз будет поздравлять страну с прошедшим и наступающим на законных основаниях и на всех каналах.

      Еще больше материалов о Владимире Зеленском.

      4. Фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье": детали вброса

      фейк

      Очередной фейк российской пропаганды про "гибель опергруппы СБУ на границе с Венгрией" вбросил пророссийский сайт "Страна".

      Другие материалы о русской пропаганде.

      5. В СССР все люди были здоровыми и жили очень долго: разоблачаем очередной миф

      ссср

      Разоблачением очередного мифа любителей СССР, который кочует из форума в форум и из блога в блог – якобы в СССР все люди были здоровыми, почти ничем не болели и жили очень долго – не чета современным.

      Больше разоблочений от автора – смотрите здесь.

      Читайте також: "Північний потік-2" – проєкт, який погано пахне, – DN

      Обмен пленными: боевики освободили военных, которые ликвидировали главаря "народной милиции"
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      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Украина – Россия СССР Владимир Путин Новости Беларуси Публикации
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