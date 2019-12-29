Рятувальний круг Білорусі, рік Зеленського та "повернення додому" Криму: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Майк Помпео має намір відвідати Білорусь, як Путін просуває анексію та Україна під проводом Зеленського.

1. США взялись за порятунок Білорусі







Американський державний секретар Майк Помпео може відвідати Білорусь вже на початку січня. Якщо ця інформація підтвердиться, він стане другим за кілька місяців високопоставленим американським чиновником, який прибуде до Мінська і зустрінеться з президентом Олександром Лукашенком.



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2. Путін підриває суверенітет України, – Der Spiegel







Для України, ЄС і США анексія Криму – кричуще порушення міжнародного права. Росія навпаки розцінює привласнення півострова як "повернення додому". І цей підхід до анексії постійно "просувається" – тепер ще й завдяки поїзду.



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3. Год под знаком Вовочки







2019-й стал годом Зеленского, неожиданно и неоспоримо. По-хулигански выскочив с новогодним поздравлением за несколько минут до его начала, он уже не упускал инициативу, и в этот раз будет поздравлять страну с прошедшим и наступающим на законных основаниях и на всех каналах.



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4. Фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье": детали вброса







Очередной фейк российской пропаганды про "гибель опергруппы СБУ на границе с Венгрией" вбросил пророссийский сайт "Страна".



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5. В СССР все люди были здоровыми и жили очень долго: разоблачаем очередной миф







Разоблачением очередного мифа любителей СССР, который кочует из форума в форум и из блога в блог – якобы в СССР все люди были здоровыми, почти ничем не болели и жили очень долго – не чета современным.



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