Эта трагедия произошла в Хаджибейском лимане. Погибший поехал туда рыбачить в одиночестве.
Тоже там Штормом несло в Молдову: как пограничники вылавливали рыбака в Одесской области
До сих пор неизвестно, кто он
Очевидцы рассказали, что рыбак поймал большую рыбу, которая потянула его под воду. После этого он, вероятно, потерял равновесие и утонул.
Его тело нашли на глубине 5 метров в 15 метрах от берега. Сейчас личность погибшего пытаются установить.
Другая трагедия на воде
Возле поселка Вакуленцы на Полтавщине перевернулась лодка с 3 людьми. После этого 2 сразу погибли, одного из мужчин начали разыскивать водолазы.
Однако надежда оказалась напрасной, поскольку он тоже утонул. Впоследствии стало известно, что мужчины были работниками ОГА.