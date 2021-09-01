Рыба утопила рыбака из Одесской области: упал в воду и пошел ко дну

В Одесской области 1 сентября водолазы ГСЧС достали из водоема утопленника. Впоследствии стало известно, что мужчина погиб из-за того, что поймал слишком крупную рыбину.

Эта трагедия произошла в Хаджибейском лимане. Погибший поехал туда рыбачить в одиночестве.

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До сих пор неизвестно, кто он

Очевидцы рассказали, что рыбак поймал большую рыбу, которая потянула его под воду. После этого он, вероятно, потерял равновесие и утонул.

Его тело нашли на глубине 5 метров в 15 метрах от берега. Сейчас личность погибшего пытаются установить.

Другая трагедия на воде

Возле поселка Вакуленцы на Полтавщине перевернулась лодка с 3 людьми. После этого 2 сразу погибли, одного из мужчин начали разыскивать водолазы.

Однако надежда оказалась напрасной, поскольку он тоже утонул. Впоследствии стало известно, что мужчины были работниками ОГА.