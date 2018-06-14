Рыба с овощами и базиликом: вкусный рецепт от диетолога

Запеченная рыба и питательное, и вкусное блюдо. Диетолог Светлана Фус поделилась рецептом, как приготовить рыбу с овощами, чтобы блюдо принесло максимум пользы и минимум калорий.

Рецепт рыби с овощами и базиликом Ингредиенты: филе белой рыбы – 4 шт. цукини – 1 шт. лук-шалот - по вкусу базилик – небольшой пучок томаты черри – 20 шт. бальзамик – 1 ст. л. оливковое масло – 2 ст. л. соль по вкусу черный молотый перец – по вкусу Читайте также: Картофельная запеканка с мясом: рецепт вкусного ужина за час Рецепт приготовления рыбы с овощами и базиликом: Противень застелите фольгой для выпечки. Выложите на фольгу нарезанные средними кусочками цукини. Посыпьте овощи порезанным луком-шалот и половиной базилика, который также нужно порубить. Половинки черри выложите между цукини. Полейте бальзамиком и маслом. Посолите и поперчите по вкусу. Сверху выложите филе рыбы. Посолите, поперчите, полейте небольшим количеством оливкового масла. Запечатайте фольгу. Отправьте в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Выпекайте 10-15 минут. Перед подачей переложите в порционный конвертик из пергамента и украсьте листиками базилика.