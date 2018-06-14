Рыба с овощами и базиликом: вкусный рецепт от диетолога
Запеченная рыба и питательное, и вкусное блюдо. Диетолог Светлана Фус поделилась рецептом, как приготовить рыбу с овощами, чтобы блюдо принесло максимум пользы и минимум калорий.
Рецепт рыби с овощами и базиликом
Ингредиенты:
филе белой рыбы – 4 шт.
цукини – 1 шт.
лук-шалот - по вкусу
базилик – небольшой пучок
томаты черри – 20 шт.
бальзамик – 1 ст. л.
оливковое масло – 2 ст. л.
соль по вкусу
черный молотый перец – по вкусу
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Рецепт приготовления рыбы с овощами и базиликом:
Противень застелите фольгой для выпечки. Выложите на фольгу нарезанные средними кусочками цукини.
Посыпьте овощи порезанным луком-шалот и половиной базилика, который также нужно порубить.
Половинки черри выложите между цукини. Полейте бальзамиком и маслом. Посолите и поперчите по вкусу. Сверху выложите филе рыбы. Посолите, поперчите, полейте небольшим количеством оливкового масла.
Запечатайте фольгу. Отправьте в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Выпекайте 10-15 минут.
Перед подачей переложите в порционный конвертик из пергамента и украсьте листиками базилика.