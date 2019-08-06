Рыцарские доспехи и средневековый быт: фестиваль "Ту Стань"

На Львовщине провели запланированный зрелищный фестиваль "Ту Стань". Возле руин старинной крепости современные женщины ткали, а мужчины, как настоящие рыцари, мерялись силой на мечах.

Металлические мечи, щиты и настоящие доспехи, а по полю боя ходили мужественные средневековые рыцари. Все это постановочные действо, однако травмы настоящие.

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"О, у меня очень много травм! Переломов и трещин 12 или 14, я не помню. Это руки-ноги – все. А связки мы уже даже не считаем", – рассказал участник фестиваля Анатолий Рисованый.

Десять веков назад, во времена Галицко-Волынского княжества, на этих скалах возвышалась деревянная крепость. Теперь здесь ежегодно устраивают поединки. На фестиваль Ту Стань съехались реконструкторы не только из Украины, но и Литвы и Израиля – в среднем до трехсот человек. Здесь они полностью придерживаются тогдашнего быта и даже варят еду средневековую.

Доспехи у рыцарей полностью воспроизводят тысячелетнюю давность. Воины обуты в "пулены", на ногах чулки "шоссы", а опоясаны рыцарским поясом. Вместо пиджака – "котарди", на голове – "тиролька" с перьями фазана.



Фестиваль "Ту Стань"

"Те воины, которые были 1000 лет назад, никто не смотрел на них, как они красиво выглядят. Есть у них те кубики на прессе нет ли. Была задача взять щит, меч, шлем и три-четыре-пять суток простоять на ногах и идти в поход. Еды с собой никто не набирал, термосов не таскал с собой. То есть минимум еды и максимальная выносливость силовая", – пояснил реконструктор Ростислав Попко.



Участники фестиваля

А когда на скалу сошли сумерки, здесь устроили штурм крепости. Войско Ярослава Осмомысла защищало Галицкое княжество от нашествия кочевников, и границы остались непреклонны.