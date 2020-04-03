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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Рынки с дикими животными для еды в Китае, влияние COVID-19 на доходы украинцев – Гуд найт Юкрейн

      - Читати новину українською
      Гуд найт Юкрейн / 24 канал

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 2 апреля – в Китае снова заработали рынки, где продают диких животных для еды. Именно на одном из таких ранее обнаружили первого человека, инфицированного коронавирусом. По данным социологических опросов, в результате эпидемии коронавируса 38% украинцев стали зарабатывать меньше, 16% полностью остались без доходов, 14% – потеряли работу.

      Також у випуску:

      Британські лікарі отримали від влади офіційні рекомендації щодо того, кого підключати до апаратів штучної вентиляції легень, а кого залишати у коридорах інфекційних лікарень помирати. 

      Скандал з "плівками Єрмака" продовжує набирати обертів. Офіс Президента лише через 6 днів після їх появи оприлюднив заяву в телеграмі, президент досі нічого не прокоментував.

      Ціни на російську нафту продовжують стрімко падати. Якщо найкращі її сорти продають за приблизно 20 доларів за барель, то найдешевші взагалі відмовляються купувати.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Деньги Новости Украины Китай Гуд найт Юкрейн
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