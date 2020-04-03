Рынки с дикими животными для еды в Китае, влияние COVID-19 на доходы украинцев – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 2 апреля – в Китае снова заработали рынки, где продают диких животных для еды. Именно на одном из таких ранее обнаружили первого человека, инфицированного коронавирусом. По данным социологических опросов, в результате эпидемии коронавируса 38% украинцев стали зарабатывать меньше, 16% полностью остались без доходов, 14% – потеряли работу.

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Британські лікарі отримали від влади офіційні рекомендації щодо того, кого підключати до апаратів штучної вентиляції легень, а кого залишати у коридорах інфекційних лікарень помирати.

Скандал з "плівками Єрмака" продовжує набирати обертів. Офіс Президента лише через 6 днів після їх появи оприлюднив заяву в телеграмі, президент досі нічого не прокоментував.

Ціни на російську нафту продовжують стрімко падати. Якщо найкращі її сорти продають за приблизно 20 доларів за барель, то найдешевші взагалі відмовляються купувати.