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      Рынки в США открылись обвалом: Торги пришлось приостановить

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      Утром 9 марта открытие рынков в США сопровождалось обвалом. В частности, в первые минуты индекс S&P 500 упал на 6,9%, Dow Jones – на 7%.

      Как пишут американские деловые издания CNBS и Bloomberg, в результате такого резкого падения торги пришлось приостановить через несколько минут после открытия. Если после восстановления потери достигнут 13%, торги приостановят еще на 15 минут. Если падение составит 20%, рынки закроют на день.

      Советуем ознакомиться! Цены на нефть рекордно снизились и вызвали резкое падение мировых фондовых рынков: детали

      За три минуты торгов больше всего обвалились акции таких нефтяных компаний, как:

      • ConocoPhillips – на 26%,
      • Chevron – на 14,47%,
      • Exxon Mobil – на 14,2%.

      Хотя падение индекса S&P 500 по отношению к годовому пику 19 февраля составило 20%. Однако, по данным американских аналитиков, падение 9 марта не входит даже в топ-20 крупнейших дневных падений индекса в его истории.

      Перед началом торгов падение фьючерсов на индекс S&P 500 превышало 5% – по достижении этого порога торги обычно приостанавливают.

      Президент США Дональд Трамп назвал Саудовскую Аравию и Россию виновными в ситуации. Поскольку те спорят относительно цен и потоков нефти.

      Заметим, что падение рынков в США произошло на фоне аналогичной ситуации в Европе и Азии.

      Интересно! Обвал цен на нефть: как это повлияет на Украину, курс гривны и цены на бензин

      Почему рынки обваливаются

      Обвал рынков происходит после резкого падения цен на нефть: баррель Brent ночью на 9 марта подешевел на 30% до 30 долларов. Это самый чувствительный однодневный обвал цен, начиная с 1991 года.

      Причина – разрыв соглашения между ОПЕК и Россией по снижению уровня добычи нефти. В Кремле отмечают, что соглашение с ОПЕК не соответствует их интересам. В Роснефте говорят, что страна рассчитывает наращивать нефтедобычу.

      В то же время Саудовская Аравия снизила цену на нефть, которую она продает на внешние рынки. Стоимость аравийской нефти достигла минимальной за последние 20 лет величины. Такими беспрецедентными скидками здесь хотят побудить нефтеперерабатывающие компании в Европе, Азии и США покупать именно саудовскую нефть. Также СМИ пишут, что страна заявила о намерении увеличить добычу нефти.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: биржа Фондовый рынок Финансы Компании и рынки Новости США
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