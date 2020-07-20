В связи с карантином на рынке недвижимости стало много выгодных предложений. Однако сейчас стоит хорошо взвесить все за и против такой аренды, потому что ситуация может измениться уже осенью.

Такое мнение в эфире программы "Утро" на 24 канале высказал председатель правления Национальной ассоциации брокеров Руслан Русовый. И добавил: надо понимать, почему изменились цены.

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Почему изменились цены на аренду квартир?

По его словам, цены изменились потому, что закрылись учебные заведения не только в Киеве, но и в других городах. И студенты разъехались домой. Поэтому на рынке появилось много предложений по аренде жилья, которое сдается на долгий срок.

И что будет в сентябре – будут ли открыты учебные заведения, какая будет процедура обучения – по состоянию на сегодня еще неизвестно. Поэтому говорить о каких-то тенденциях на рынке недвижимости относительно долговременной аренды – рано. Надо понимать, что будет осенью,

– отметил Русовий.

Он объяснил, что как раз в августе студенты начинали активно арендовать квартиры на период обучения. Сегодня еще все ждут, потому что не знают, как будет проходить обучение.

А как же дорогая недвижимость?

Если говорить о дорогой недвижимости – там ситуация стабильнее, отметил эксперт.

Ее снимают лица, которые занимаются бизнесом и предпринимательством. Там меньшая составляющая каких-то рисков,

– убежден Русовый.

Если не будет дистанционного обучения – цены вернутся?

Эксперт подчеркнул: надо помнить, что цена меняется относительно доллара. На рынке недвижимости все привязано к валюте. Если гривна дешевле – недвижимость тоже начинает дешеветь. Если гривна стабильнее – аренда становится дороже.

Смотрите полностью видео о том, стоит ли сейчас арендовать дешевое жилье: