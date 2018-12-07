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      Рынок недвижимости Киева: что о нем нужно знать в конце 2018

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      Рынок недвижимости Киева в 2018
      Рынок недвижимости Киева в 2018 / Коллаж 24 канала

      Анализ рынка и цен на недвижимость в Киеве поможет сориентироваться тем, кто задумался над приобретением квадратных метров в столице. Специалисты констатируют, что больше всего интерес украинцев к недвижимости активизируют колебания на валютном рынке.

      На фоне роста курса доллара вложение денег в недвижимость представляется довольно перспективной инвестицией.

      Читайте также: Скачки цен и парадоксы спроса: чем отличился рынок недвижимости с весны по осень 2018

      Как разобраться в нюансах рынка недвижимости Киева и к чему стоит готовиться в следующем году, читайте в материале.

      Почему растут цены на квартиры в Киеве?

      По словам аналитиков, по состоянию на конец 2018 года рост стоимости недвижимости в столице обуславливают несколько факторов:

      1. разгар бизнес-сезона;
      2. девальвация гривны;
      3. общее замедление темпов застройки в столице (до 40%);
      4. увеличение показателей платежеспособности украинцев.

      Эксперты отмечают, что за последние полтора года количество сделок до 50 тысяч долларов заметно возросла. Этому, в частности, способствовала популярность ипотечного кредитования.

      По прогнозам участников рынка недвижимости, рост цен в течение ближайших нескольких месяцев может составлять 10-15%.

      Чтобы выгодно купить квартиру в новостройке, специалисты советуют обратить внимание на застройщиков, которые предлагают цены в гривнах и еще не успели их изменить. Такие компании сделали большую часть закупок, поэтому могут позволить себе более гибкую маркетинговую политику.

      нерухомість Київ ціни на нерухомість
      Какие тенденции наблюдались на рынке недвижимости Киева в 2018

      Читайте также: Метро на Троещину: известна цена проектных работ

      В каком районе покупать?

      Основную роль в ценообразовании на рынке недвижимости Киева по-прежнему играет ее расположение.

      24 канал писал, какими были цены на недвижимость в новостройках столицы в ноябре 2018.

      Так, за квадратный метр в квартире в элитном Печерском районе столицы, придется выложить, как за 3 в наиболее бюджетном Деснянском.

      Средние цены за метр квадратный в новостройках в разных районах Киева (ноябрь 2018):

      Деснянский – 16 800 грн;

      Дарницкий – 18 500 грн;

      Днепровский – 20 000 грн;

      Святошинский – 20 000 грн;

      Оболонский – 21 000 грн;

      Соломенский – 22 700 грн;

      Голосеевский – 24 000 грн;

      Подольский – 26 400 грн;

      Шевченковский – 33 700 грн;

      Печерский – 51 600 грн.

      Ринок нерухомості Київ райони ціни новобудови
      Средняя цена метра квадратного в новостройках Киева в ноябре 2018

      По сравнению с ценами в конце 2017-го средняя цена квадратного метра в столице выросла примерно на 1800 гривен, а минимальная – 1200 гривен.

      А вот на вторичном рынке жилья в Киеве наблюдается небольшой спад.

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      Теги: Новости Украины Вторичный рынок недвижимости Первичный рынок недвижимости Новости Киева Цены на недвижимость Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: Інтерфакс-Україна
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