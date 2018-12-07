Рынок недвижимости Киева: что о нем нужно знать в конце 2018

Анализ рынка и цен на недвижимость в Киеве поможет сориентироваться тем, кто задумался над приобретением квадратных метров в столице. Специалисты констатируют, что больше всего интерес украинцев к недвижимости активизируют колебания на валютном рынке.

На фоне роста курса доллара вложение денег в недвижимость представляется довольно перспективной инвестицией.

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Как разобраться в нюансах рынка недвижимости Киева и к чему стоит готовиться в следующем году, читайте в материале.

Почему растут цены на квартиры в Киеве?

По словам аналитиков, по состоянию на конец 2018 года рост стоимости недвижимости в столице обуславливают несколько факторов:

разгар бизнес-сезона; девальвация гривны; общее замедление темпов застройки в столице (до 40%); увеличение показателей платежеспособности украинцев.

Эксперты отмечают, что за последние полтора года количество сделок до 50 тысяч долларов заметно возросла. Этому, в частности, способствовала популярность ипотечного кредитования.

По прогнозам участников рынка недвижимости, рост цен в течение ближайших нескольких месяцев может составлять 10-15%.

Чтобы выгодно купить квартиру в новостройке, специалисты советуют обратить внимание на застройщиков, которые предлагают цены в гривнах и еще не успели их изменить. Такие компании сделали большую часть закупок, поэтому могут позволить себе более гибкую маркетинговую политику.



Какие тенденции наблюдались на рынке недвижимости Киева в 2018

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В каком районе покупать?

Основную роль в ценообразовании на рынке недвижимости Киева по-прежнему играет ее расположение.

24 канал писал, какими были цены на недвижимость в новостройках столицы в ноябре 2018.

Так, за квадратный метр в квартире в элитном Печерском районе столицы, придется выложить, как за 3 в наиболее бюджетном Деснянском.

Средние цены за метр квадратный в новостройках в разных районах Киева (ноябрь 2018):

Деснянский – 16 800 грн;

Дарницкий – 18 500 грн;

Днепровский – 20 000 грн;

Святошинский – 20 000 грн;

Оболонский – 21 000 грн;

Соломенский – 22 700 грн;

Голосеевский – 24 000 грн;

Подольский – 26 400 грн;

Шевченковский – 33 700 грн;

Печерский – 51 600 грн.



Средняя цена метра квадратного в новостройках Киева в ноябре 2018

По сравнению с ценами в конце 2017-го средняя цена квадратного метра в столице выросла примерно на 1800 гривен, а минимальная – 1200 гривен.

А вот на вторичном рынке жилья в Киеве наблюдается небольшой спад.