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Рынок оценки недвижимости в Украине: под реформами заработали новые коррупционные схемы

Наши деньги 166 Читати новину українською

Масштабный схематоз пытались внедрить 6 лет. С третьей попытки это удалось. Теперь в Киеве благодаря реформе рынка оценки недвижимости в Украине три очень близкие фирмочки выкачивают с людей деньги за воздух, пока никто этого не замечает.

Реформа рынка оценки недвижимости в Украине начиналась с благого намерения – заставить украинцев честно платить налоги.

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Например: есть дом в Обухове, что под Киевом. Квартиры в 53 квадратных метра здесь продаются по 700 – 800 тысяч гривен. Но несколько лет назад такую квартиру в этом доме можно было купить за 149 тысяч гривен. По крайней мере, так прошло по документам. Зачем? Часто так делают, чтобы меньше заплатить налог с прибыли от продажи.

Если ты часто покупаешь и продаешь недвижимость, то должен заплатить налог – 5% от ее стоимости. Хитрость в том, что налогом облагается не рыночная стоимость, а та, которую укажет оценщик. Потому составление заниженных оценок имущества стало повседневной практикой, а для нечестных оценщиков – своеобразным бизнесом.

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Контролировать оценщиков со стороны государства должен Фонд государственного имущества. Именно он определяет порядок оценки, именно он выдает оценщикам сертификаты. Он же должен эти сертификаты за нарушение аннулировать. Кстати, квартиру в Обухове выбрали для расследования не случайно. По заниженной в пять раз цене, по документам, ее покупал сотрудник Фонда государственного имущества.

Полгода назад в парламенте решили наконец всерьез взяться за эту проблему и изменить сам порядок работы оценщиков. В декабре 2017 года ВР принимает бюджет на следующий год, под вечер этого напряженного дня с легкой руки нардепа от БПП Максима Курячего в налоговый кодекс пропихивают очень важные изменения.


Максим Курячий

В налоговый кодекс проталкивали создание единой базы данных об оценке недвижимости в Украине. В ее составе: банк отчетов об оценке и электронный модуль. И то, и другое контролирует и администрирует Фонд госимущества. Но оценщик не может просто взять и передать свои документы в базу. Между ним и Фондом в закон всучили посредника – электронная площадка.


В закон всучили посредника – электронная площадка

Теперь оценщик направляет свой отчет на сайт посредника, а тот уже передает его Фонду. Если модуль признает оценку адекватной, то есть соответствующей рыночной, отчет регистрируют и присваивают ему уникальный номер.


Если модуль признает оценку адекватной
Если модуль признает оценку не соответствующей рыночной

За этим номером нотариус проверяет, что оценка утверждена, и оформляет продажу имущества. Если же модуль обнаружит занижение, система не регистрирует отчет, и продажу осуществить невозможно.

курячий
Автор правок Максим Курячий убеждает, что боролись только за хорошее

В Фонде госимущества радостно отчитывались: в бюджет действительно закрапали миллионы отвоеванных налогов. Тем временем в другом месте тоже начало моросить: миллионные заработки вдруг потекли в карманы посредников.

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Подробнее о схемах реформы рынка оценки недвижимости в Украине – смотрите в программе "Наши деньги".

Теги: Новости Украины Коррупция Рынок недвижимости Фонд госимущества Украины Расследования Деньги Наши деньги
Источник: 24 канал
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