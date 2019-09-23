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      Рынок земли сельскохозяйственного назначения: куда пойдут деньги

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      Рынок земли: куда пойдут деньги
      Рынок земли: куда пойдут деньги / delo.ua

      Когда государство введет рынок земли сельскохозяйственного назначения и начнет продавать землю, вырученные деньги пойдут местным общинам, а не в центральный бюджет. Так заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

      По словам министра, правительство планирует получить более миллиарда долларов от продажи земли в 2020 году, пишет Hromadske.

      Аналитика: Рынок земли: фермерам – кредиты, олигархам – ограничения

      "Но эти деньги пойдут к общинам и к людям. Эти деньги не идут в национальное правительство и в бюджет", – подчеркнул Милованов. Общины смогут сами решать, что им делать с землей – продавать, построить там детскую площадку или еще что.

      Важно, что землю будут продавать на открытых аукционах – Prozorro или на отдельном, чисто для земли.

      Милованов напомнил, что в Украине около 42 миллионов гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Поэтому если государство продаст хотя бы 5%, то получит ориентировочно 2 миллиарда долларов.

      Нужно лишь заметить, что продавать и покупать будут не только государственную, но и частную землю. Поэтому с 5% земли, которую запланировали продать за 2020 год, хотя бы половина будет государственной – выручить удастся миллиард долларов США.

       К теме: Милованов озвучил условия запуска прозрачного рынка земли в Украине.

      Эти расчеты учитывают цену 1 тысяча долларов за гектар, но правительство рассчитывает, что земля будет дороже. Поэтому ее продажа принесет больше денег.

      Рынок земли: видение команды Зеленского

      По состоянию на сентябрь 2019 действует мораторий (продлили в декабре 2018) на продажу сельскохозяйственной земли в Украине. Сейчас ее можно только сдавать в аренду (распространенный способ обойти мораторий – сдать землю в аренду, к примеру, на 10 лет).

      В мае 2018 года Европейский суд по правам человека признал, что мораторий на продажу земли в Украине нарушает права человека. Поэтому и рекомендовал отменить его.

      Президент Украины Владимир Зеленский поручил новоизбранной Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения.

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 19 сентября заявил, что рынок земли в Украине заработает 1 октября 2020 года. При этом правительство планирует проверять происхождение денег, за которые будут покупать землю.

      ЗемляСтоимость земли в Украине / Инфографика 24 канала

      Заместитель председателя Совета Нацбанка и президент KSE: биография министра экономики Тимофея Милованова – в материале 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Деньги Децентрализация Бюджет 2020 Министерство экономического развития и торговли Кабинет Министров Украины Мораторий на продажу земли Рынок земли Тимофей Милованов
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