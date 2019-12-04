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      Украинская экономика значительно возрастет после запуска рынка земли

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      После запуска рынка земли экономика Украины вырастет / lexinform.com.ua

      Согласно законопроекту №2178-10 рынок земли запустят в Украине в октябре 2020 года. В правительстве прогнозируют, что экономика вырастет на дополнительные 9 миллиардов гривен.

      Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что нормальная работа рынка земли всего за 3 месяца принесет около 9 миллиардов гривен дополнительного ВВП, пишет "Громадское".

      Важно: У Зеленского ответили, когда будет референдум о продаже земли

      Что такое ВВПВВП (валовой внутренний продукт) – один из важнейших показателей развития экономики. Характеризует общую сумму произведенных товаров и оказанных услуг, а также является показателем достатка государственного бюджета.

      Согласно оценкам правительства, это составит около 0,23% до зеркального роста.

      В 2021 году такой рост ожидается на уровне 30 миллиардов гривен, плюс 0,83% к росту ВВП,
      – добавил Милованов.

      Министр отметил, что правительство 4 декабря определило порядок выдачи кредитов для покупки сельскохозяйственной земли украинским фермерам на льготных условиях и с низкими процентными ставками.

      Что известно о законопроекте о рынке земли: коротко

      13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

      К теме: В законопроект о рынке земли внесли более 2 000 поправок

      В проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:
      не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ)
      не более 8% земли в области,
      не более 0,5% земли в стране в целом.

      Кроме того, в законопроекте прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Впоследствии Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на референдум, а правки в закон внесут между 1 и 2 чтением.


      В каких странах продажа сельхозземли запрещена / инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Законодательство Рынок земли Верховная Рада Деньги ВВП
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