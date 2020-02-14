13:26
14 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин мстит подводникам. Антикоронавирусные российские роботы
      Вєсті Кремля
      00:00, сегодня
      Вести. UA: Сладкая парочка Тимошенко и Медведчук. Полная непруха Богдана
      Вєсті.UA
      22:06, 13 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Как открытие рынка земли повлияет на курс валют: объяснение НБУ

      97 Читати новину українською
      Как внедрение рынка земли повлияет на курс валют / shutterstock.com

      Нацбанк пока не прогнозирует, что открытие рынка земли может существенно изменить ситуацию на валютном рынке. Однако все же нужно дождаться окончательного принятия законопроекта №2178-10.

      Заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил, что вероятного притока иностранной валюты для покупки земли не будет, сообщает "Укринформ".

      Обратите внимание: Какие преимущества укрепления гривны: объяснение НБУ

      Пока мы не совсем понимаем, какой будет рынок земли, и нам очень трудно делать какие-то прогнозы,
      – подчеркнул Чурий.

      По его словам, более точный прогноз и расчеты влияния открытия рынка земли на валютный рынок можно будет сделать, когда появится конечный вариант земельной реформы.

      Верховная Рада продолжит рассматривать 4000 правок законопроекта о рынке земли 18 февраля. Сейчас окончательного текста закона нет, потому что он может измениться.

      Открытие рынка земли в Украине: что известно

      Законопроект о введении рынка земли №2178-10 депутаты поддержали в первом чтении еще в ноябре. Впоследствии народные избранники подали более 4 тысяч правок к документу.

      Как будут голосовать депутаты: какие фракции поддержат законопроект

      Какие ключевые правки внесли в законопроект о рынке земли:

      • Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.
      • Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.
      • Ограничения концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составил 200 тысяч гектаров.
      • Банки также могут владеть землей. Но только той, которую фермеры внесли как залог за кредит.
      • Покупать землю можно будет только в безналичной форме и покупатель должен иметь документы, подтверждающие происхождение средств.
      • Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.

      ринок землі, де не можна продавати землю
      В каких странах запрещено продавать земли сельскохозяйственного назначения / инфографика 24

      День святого Валентина: история возникновения праздника 14 февраля
      сегодня
      30743
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Гривна Доллар Доллар-Гривна НБУ Курсы валют Рынок земли
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Что есть любовь на самом деле: 10 основных признаков
      Наталія Кадя 133
      сегодня , 09:20 Мюнхенская конференция по безопасности 2020: можно ли предотвратить глобальный конфликт
      Анатолій Максимов 167
      сегодня , 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
      Олександр Бевза 886
      сегодня , 08:40 Україна та Сирія: як дві країни демонструють провал західної демократії
      448
      сегодня , 06:53 К какому вероисповеданию относят себя украинцы: опрос
      1669
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук