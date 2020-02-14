Как открытие рынка земли повлияет на курс валют: объяснение НБУ
Нацбанк пока не прогнозирует, что открытие рынка земли может существенно изменить ситуацию на валютном рынке. Однако все же нужно дождаться окончательного принятия законопроекта №2178-10.
Заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил, что вероятного притока иностранной валюты для покупки земли не будет, сообщает "Укринформ".
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Пока мы не совсем понимаем, какой будет рынок земли, и нам очень трудно делать какие-то прогнозы,
– подчеркнул Чурий.
По его словам, более точный прогноз и расчеты влияния открытия рынка земли на валютный рынок можно будет сделать, когда появится конечный вариант земельной реформы.
Верховная Рада продолжит рассматривать 4000 правок законопроекта о рынке земли 18 февраля. Сейчас окончательного текста закона нет, потому что он может измениться.
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Законопроект о введении рынка земли №2178-10 депутаты поддержали в первом чтении еще в ноябре. Впоследствии народные избранники подали более 4 тысяч правок к документу.
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Какие ключевые правки внесли в законопроект о рынке земли:
- Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.
- Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.
- Ограничения концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составил 200 тысяч гектаров.
- Банки также могут владеть землей. Но только той, которую фермеры внесли как залог за кредит.
- Покупать землю можно будет только в безналичной форме и покупатель должен иметь документы, подтверждающие происхождение средств.
- Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.
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