14:18
6 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 ДИЯ КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин в Череповце или Клоун из "Оно" теперь и в России. Освящения оружия не будет
      Вєсті Кремля
      21:58, 5 февраля
      Вести.UA: Школа для "слуг народа". Кива дал советы, как оплачивать коммуналку
      Вєсті.UA
      19:45, 5 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 ДИЯ КОРОНАВИРУС 2020

      В ЕС дали советы, как правильно внедрить рынок земли в Украине

      98 Читати новину українською
      Как правильно внедрить рынок земли в Украине / shutterstock.com

      Верховная Рада 6 февраля должеа рассматривать законопроект о введении рынка земли. В Евросоюзе считают, что есть десятки аспектов, которые следует правильно внедрить.

      Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что в целом Евросоюз поддерживает цели земельной реформы в Украине, сообщает "Интерфакс-Украина".

      Обратите внимание: Нардепы устроили беспорядки в Раде через рынок земли: фото, видео

      Согласно подсчетам Всемирного банка внедрение земельной реформы может добавить от 1 до 1,5% к ВВП Украины. По словам дипломата, существует "десятки деталей, десятки вещей, которые необходимо правильно внедрить".

      Что предлагает Матти Маасикас

      Прежде всего реформа принести преимущества малым фермерам.

      Тем людям, которые живут и работают на земле, которые обрабатывают землю. Безусловно должно быть обеспечено соответствующие предостережение для того, чтобы интересы малых фермеров были приняты во внимание и были соблюдены,
      – подчеркнул дипломат.

      Вторым важным аспектом – является приведение в порядок реестров.

      Если вы хотите открыть рынок, необходимо четко понимать, что вы продаете и вы покупаете. Все, что касается Геокадастра и всех связанных с ним вопросов – это тоже та сфера, где ЕС оказывает поддержку, в том числе финансовую,
      – сказал Матти Маасикас

      Он отметил, что весь комплекс этих вопросов должен быть преведен в порядок. Необходимо обеспечить правовую определенность, чтобы люди четко знали, что и какой земельный участок они покупают или продают.

      К теме: Под Радой снова протестуют через рынок земли: видео

      Внедрение рынка земли в Украине: что известно

      Законопроект о введении рынка земли №2178-10 депутаты поддержали в первом чтении еще в ноябре. Впоследствии народные избранники подали более 4 тысяч поправок к документу.

      Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада планирует рассматривать все эти правки и голосовать за законопроект.

      Как голосовать депутаты: какие фракции поддержат законопроект

      Какие ключевые правки внесли в законопроект о рынке земли:

      • Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.
      • Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.
      • Ограничение концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.

      ринок землі, де не можна продавати землю
      В каких странах запрещено продавать земли сельскохозяйственного назначения / инфографика 24 канала

      Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
      сегодня
      11433
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Мораторий на продажу земли Евросоюз Законодательство Рынок земли
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:00 Угроза для страны. Почему Зеленский может уволить Богдана
      Юрій Бутусов 85
      сегодня , 12:33 Депутаты провалили голосование за отмену закона о среднем образовании 2020: детали
      Ростислав Струтинський 8036
      14 января 2021 , 15:07 Туристический бум в Батуми (Грузия): как на этом заработать украинцам
      2
      3 февраля , 17:05 Власти одного из итальянских городов продают дома за 1 евро: детали
      Ростислав Струтинський 370
      сегодня , 12:01 Трамп спасен: кому из президентов США был объявлен импичмент
      Ярослав Голобородько 210
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук