В ЕС дали советы, как правильно внедрить рынок земли в Украине

Верховная Рада 6 февраля должеа рассматривать законопроект о введении рынка земли. В Евросоюзе считают, что есть десятки аспектов, которые следует правильно внедрить.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что в целом Евросоюз поддерживает цели земельной реформы в Украине, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Согласно подсчетам Всемирного банка внедрение земельной реформы может добавить от 1 до 1,5% к ВВП Украины. По словам дипломата, существует "десятки деталей, десятки вещей, которые необходимо правильно внедрить".

Что предлагает Матти Маасикас

Прежде всего реформа принести преимущества малым фермерам.

Тем людям, которые живут и работают на земле, которые обрабатывают землю. Безусловно должно быть обеспечено соответствующие предостережение для того, чтобы интересы малых фермеров были приняты во внимание и были соблюдены,

– подчеркнул дипломат.

Вторым важным аспектом – является приведение в порядок реестров.

Если вы хотите открыть рынок, необходимо четко понимать, что вы продаете и вы покупаете. Все, что касается Геокадастра и всех связанных с ним вопросов – это тоже та сфера, где ЕС оказывает поддержку, в том числе финансовую,

– сказал Матти Маасикас

Он отметил, что весь комплекс этих вопросов должен быть преведен в порядок. Необходимо обеспечить правовую определенность, чтобы люди четко знали, что и какой земельный участок они покупают или продают.

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Внедрение рынка земли в Украине: что известно

Законопроект о введении рынка земли №2178-10 депутаты поддержали в первом чтении еще в ноябре. Впоследствии народные избранники подали более 4 тысяч поправок к документу.

Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада планирует рассматривать все эти правки и голосовать за законопроект.

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Какие ключевые правки внесли в законопроект о рынке земли:

Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.

Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.

Ограничение концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.



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