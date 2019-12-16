Рынок земли: в Кабмине рассказали о финальной версии законопроекта

Нардепы поддержали в первом чтении законопроект №2178-10 о внедрении рынка земли, голосование во втором чтении возможно уже на этой неделе. В Кабмине рассказали об окончательном проекте закона с поправками.

Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак в фейсбуке описал, какой будет финальная версия земельной реформы. К будущему рынку ни в каком формате не будут допущены иностранцы.

Тем временем: Арахамия сомневается, что закон о внедрении рынка земли примут в 2019 году

Мушак отмечает 5 пукнтов в обновленном законопроекте №2178-10:

№1 Об иностранцах

Иностранцев не допустят к будущему рынку ни в каком формате

По словам Мушака, под это ограничение попадают все крупнейшие агрохолдинги. Они не смогут купить землю, потому что, несмотря на бенефициаров украинцев, имеют иностранных акционеров.

Этот запрет будет действовать до референдума,

– подчеркнул политик.

Справка. В законопроекте пока прописан запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временное – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Этот факт вызвал протесты в обществе. Впоследствии Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на референдум, а правки в закон внесут между 1 и 2 чтением.

№2 О концентрации гектаров в одних руках

Концентрацию земли с 200 тысяч гектраров в одних руках существенно уменьшат. Варианты есть от 5 до 50 тысяч гектаров.

Справка. Сейчас в проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

– не больше 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТО);

– не больше 8% земли в области;

– не больше 0,5% земли в стране в целом.

№3 О перепродаже земли

Перепродажу земли в первые годы после открытия рынка земли ограничат дополнительными налогами. По мнению Алексея Мишака, это должно сделать невозможными спекулятивные операции.

№4 О кредитной ставке

Поддержку аграриев направят в основном на удешевление кредитной ставки до 5%. Учитывая прогнозируемое снижение учетной ставки до 10%, это будет означать, что 4 миллиарда гривен на 4 квартал 2020 года хватит "с головой".

Будет даже другая проблема. Фермеры не смогут выбрать полный объем этой поддержки,

– утверждает Мишак.

№5 Когда примут законопроект

Советник премьер-министра по экономическим вопросам отметил, что учитывая "ночное нападение на депутата из "Слуги народа" на Сумщине, реформа должна голосоваться на этой неделе".

О нападении детали здесь: Депутата от "Слуги народа" избили неизвестные в балаклавах: реакция партии

По его словам, в противном случае до января "такие случаи станут нормой". "И депутатов просто физически запугают. Это делает невозможным принятие не только земельной, но и любой реформы, которая меняет существующее положение вещей", – подчеркнул он.

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Заметим, что 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.



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