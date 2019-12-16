15:31
16 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: РосТВ остался без Зеленского. Путин хочет на дно
      Вєсті Кремля
      23:21, 14 декабря
      Вести.UA. Жир: Обновленные драки Верховной Рады. Зрадомер Зеленского
      Вєсті.UA
      19:01, 14 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019

      Рынок земли: в Кабмине рассказали о финальной версии законопроекта

      12 Читати новину українською
      В Кабмине рассказали о финальной версии законопроекта №2178-10 / konkurent.in.ua

      Нардепы поддержали в первом чтении законопроект №2178-10 о внедрении рынка земли, голосование во втором чтении возможно уже на этой неделе. В Кабмине рассказали об окончательном проекте закона с поправками.

      Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак в фейсбуке описал, какой будет финальная версия земельной реформы. К будущему рынку ни в каком формате не будут допущены иностранцы.

      Тем временем: Арахамия сомневается, что закон о внедрении рынка земли примут в 2019 году

      Мушак отмечает 5 пукнтов в обновленном законопроекте №2178-10:

      №1 Об иностранцах

      Иностранцев не допустят к будущему рынку ни в каком формате

      По словам Мушака, под это ограничение попадают все крупнейшие агрохолдинги. Они не смогут купить землю, потому что, несмотря на бенефициаров украинцев, имеют иностранных акционеров.

      Этот запрет будет действовать до референдума,
      – подчеркнул политик.

      Справка. В законопроекте пока прописан запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временное – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Этот факт вызвал протесты в обществе. Впоследствии Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на референдум, а правки в закон внесут между 1 и 2 чтением.

      №2 О концентрации гектаров в одних руках

      Концентрацию земли с 200 тысяч гектраров в одних руках существенно уменьшат. Варианты есть от 5 до 50 тысяч гектаров.

      Справка. Сейчас в проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:
      не больше 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТО);
      не больше 8% земли в области;
      не больше 0,5% земли в стране в целом.

      №3 О перепродаже земли

      Перепродажу земли в первые годы после открытия рынка земли ограничат дополнительными налогами. По мнению Алексея Мишака, это должно сделать невозможными спекулятивные операции.

      №4 О кредитной ставке

      Поддержку аграриев направят в основном на удешевление кредитной ставки до 5%. Учитывая прогнозируемое снижение учетной ставки до 10%, это будет означать, что 4 миллиарда гривен на 4 квартал 2020 года хватит "с головой".

      Будет даже другая проблема. Фермеры не смогут выбрать полный объем этой поддержки,
      – утверждает Мишак.

      №5 Когда примут законопроект

      Советник премьер-министра по экономическим вопросам отметил, что учитывая "ночное нападение на депутата из "Слуги народа" на Сумщине, реформа должна голосоваться на этой неделе".

      О нападении детали здесь: Депутата от "Слуги народа" избили неизвестные в балаклавах: реакция партии

      По его словам, в противном случае до января "такие случаи станут нормой". "И депутатов просто физически запугают. Это делает невозможным принятие не только земельной, но и любой реформы, которая меняет существующее положение вещей", – подчеркнул он.

      По теме: Украинская экономика значительно возрастет после запуска рынка земли

      Заметим, что 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.


      В каких странах продажа сельхозземли запрещена / Инфографика 24 канала

      Что думают украинцы о внедрении рынка земли: видео

       

      От курения вейпа умерли 52 человека в США, 1 в Бельгии и 2 в Великобритании
      сегодня
      14594
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Деньги Верховная Рада Законодательство Рынок земли
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:30 Нормандська зустріч – зрада чи перемога: що вдалось зробити Зеленському
      Віталій Дейнега
      сегодня , 15:00 Росія слабне, а Україна прогресує і вчиться протистояти Москві, – CSM
      Світові Медіа 382
      сегодня , 12:00 Анджела Дэвис и дело Шеремета: обвинения против героев войны могут стать пощечиной Зеленского
      Михайло Дубинянський 1401
      сегодня , 11:33 Как выбрать верхнюю одежду по типу фигуры: эксклюзивные советы от Андре Тана
      Юлія Михайлова 377
      15 декабря , 23:44 Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорбительных выкриков в сторону украинца Зозули
      Ірина Буртик 964
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук