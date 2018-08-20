Рывок Цуренко и Янчук, Свитолина без изменений: обнародован обновленный рейтинг женского тенниса

В обновленном рейтинге WTA украинская теннисистка Элина Свитолина осталась на седьмом месте. В то время как большой рывок вверх сделала Леся Цуренко.

Вторая ракетка Украины поднялась сразу на девять ступенек вверх. Она теперь 35-ая. Это благодаря выходу в четвертьфинал турнира в Цинциннате, где она уступила первой ракетке мира румынке Симоне Халеп.

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Екатерина Бондаренко тоже сохранила за собой свою прежнюю позицию – она ​​86-ая. К ней приблизилась Екатерина Козлова, которая на 88-ой позиции (+2 места вверх).

Даяне Ястремской не удалось попасть в топ-100. 18-летняя теннисистка опустилась на одну строчку вниз и теперь 104-ая. При том что украинка сумела пробиться в основную сетку турнира в Нью-Хейвене, обыграв в финале квалификации прежнюю седьмую ракетку мира Белинду Бенчич из Швейцарии.

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Также опустились Марта Костюк (133-яя позиция, -2 места) и Ангелина Калинина (136-ое место, -1 позиция).

Наибольший рывок вверх – у Ольги Янчук. Она поднялась сразу на 50 позиций вверх, заняв 267-ое место. Наибольшее падение среди украинок зафиксировано у Александры Пискун. Потеря 55 позиций выбросили ее из топ-1000, она только 1051-а.

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